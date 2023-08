Un ex campeón de UFC de 56 kilos acepta luchar con un culturista de más de 100

Puede que luchadores como Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov o Israel Adesanya sean algunos de los luchadores de UFC más conocidos, pero no siempre tienen por qué ser los mejores. Entre la plana mayor de la gran liga estadounidense ha habido otras figuras, como Demetrious Johnson, que, en ocasiones, han conseguido más cosas. De este modo, Mighty Mouse, como se conoce a Demetrious Johnson, ex campeón de las 125 libras de UFC, ha sido uno de sus mejores grapplers.

Su nivel en el wrestling es tal que, hace pocos días, ha sido retado por un culturista y youtuber de 240 libras y ha aceptado. Al cambio, es una persona que lucha en 56 kilos contra una persona de más de 100. Bradley Martyn, nombre del culturista que ha propuesto el enfrentamiento, cree que puede manejar a Demetrious Johnson gracias a su fuerza: “Sesenta kilos para mí son como una toalla, puedo coger a este tipo y estampar su cabeza contra el suelo”.

Johnson, por su parte, que además de ser ex campeón de UFC también lo es de ONE, no se ha arrugado ante el desafío de Martyn y ha dejado claro que es la técnica lo que importa y no el peso o la fuerza bruta:

“Es divertido, ya sabes. El tipo mide 1.90 y es culturista, así que obviamente tiene la ventaja de peso. Pero, en última instancia, el grappling no es tanto cuestión de peso como de técnica. Veremos a ver cómo termina esto pero quiero hacerlo”.

Precedentes en UFC 1

Un enfrentamiento entre tipos con diferencia de peso extrema ya lo hemos visto antes y, en condiciones normales, a igualdad de técnica y conocimiento suele ganar el tipo más grande. Ahora bien, cuando hay diferencia de técnica y experiencia las cosas cambian. Esto lo dejó bien claro Royce Gracie hace muchos años cuando ganó el primer campeonato de UFC, donde sometió a personas más grandes que él. Un buen ejemplo es aquella pelea de Gracie frente a Kimo, en 1994, en la que Kimo no supo finalizar por falta de técnica, cosa que sí pudo hacer el brasileño: