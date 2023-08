Scariolo, sobre la baja de Ricky Rubio por problemas de salud mental: "Un palo muy gordo, debemos sobreponernos"

AFP via Getty Images

La baja de Ricky Rubio por un problema de salud mental ha supuesto un cambio en los planes de Sergio Scariolo de cara al Mundial de baloncesto que arranca el próximo 25 de agosto. El italiano tendrá que buscar otras soluciones y para ello probará en el Torneo del Centenario, ante Eslovenia y Estados Unidos.

Scariolo ha asegurado que "lo de Ricky fue un palo gordo", pero tiene claro lo que el equipo tiene que hacer, sobre todo por él: "Debemos sobreponernos, tenemos que dejarlo atrás sin parar de ayudar a Ricky para lo que necesite".

Sin embargo, la baja del catalán no es lo único que le preocupa al italiano. A esta se suman ahora las molestias de Sergio Llull, pieza importante también en la selección. El madridista "no jugará estos días, estará de descanso", tal y como ha confirmado el técnico.

Mientras tanto, 'La Familia' se prepara para el Mundial, aunque de momento no está en esa dinámica. "No tenemos el modo campeonato, afrontamos los partidos de forma correcta pero no le damos gran importancia al resultado vigilando al máximo a talentos como Luka Doncic", sentenció.