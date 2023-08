Alonso y su papel en la F1: "Siempre me ponen en el lado malo de la historia"

Con la llegada del mes de agosto se cumplió un año del —entonces sorprendente— fichaje de Fernando Alonso por Aston Martin. Parecía un paso atrás en su carrera —dejaba atrás a un equipo asentado en la zona media por el penúltimo coche de la parrilla—, pero los resultados le han dado la razón. No fue el rendimiento de Alpine, marcado por la falta de fiabilidad, el que le hizo tomar la decisión de marcharse, sino la falta de confianza de la escudería francesa. "Me subestimó al 100%, y todavía lo hace", ha asegurado ahora el asturiano.

El bicampeón del mundo deseaba seguir en la escudería francesa, pero el equipo no quiso ofrecerle dos años de contrato en unas negociaciones demasiado lentas y con ideas vagas. "Ese ritmo lento de conversaciones y ni siquiera poner en papel lo que estábamos escribiendo", recuerda Alonso, sumados a "todos estos comentarios sobre la edad y lo que sea, que todavía están haciendo", fueron la razón de su adiós, cuenta en una entrevista con la BBC.

"Es la forma en que hacen las cosas, o la forma en que Otmar [Szafnauer] hace las cosas", dice, acordándose del recién destituido jefe de equipo de Alpine. "Después de este año, debería estar callado. No debería hablar en absoluto", considera muy tajante el piloto español, porque a pesar de "los resultados de Aston Martin y los resultados que él está consiguiendo, sigue hablando y sigue orgulloso de la decisión", algo que considera "increíble" y "asombroso."

En este sentido, Fernando ha reconocido que la escudería francesa subestimó lo que aportaba al equipo "al 100%", y que "todavía lo hacen". Además, ha confesado que "te tomas un poco personal cuando alguien duda de tu rendimiento, o de tu edad" después de "hacerlo lo mejor que puedes cada fin de semana" y tras haber hecho "tantas cosas para Renault".

Con este tipo de cuestiones sobre la mesa, "solo quieres demostrar aún más que estás en el mejor momento de tu carrera". Y para ello, "la mejor manera" es que "los resultados hablan por sí solos". Pese a los continuos comentarios de Szafnauer y Laurent Rossi, que fue cesado de su cargo de CEO de Alpine recientemente, y a las largas en las negociaciones, "no creo que me haya sentido faltado al respeto".

"Siempre he sido el malo"

Además de detallar todo lo que ocurrió en su salida de Alpine, Alonso también se ha pronunciado sobre la imagen que se tiene de él en la Fórmula 1. "Siempre he sido el malo de la película", dice, entrando en cuáles pueden ser las posibles razones para que se le vea así.

"Quizá es porque soy español y latino", apunta, y "no he tenido mucho apoyo, o no tenemos ese tren mediático que puede sacarlo todo", porque "sólo somos un pequeño país del sur de Europa y asumimos todo lo que no está bien y no pasa nada", sentencia.

El asturiano considera que la Fórmula 1 "es un gran espectáculo, dentro y fuera de la pista", y cada piloto debe "interpretar un personaje, lo que te asignen". Sea lo que sea, "tienes que vender la historia, decir cuáles son los buenos y los malos", puesto que "en todas las carreras, en todas las discusiones, en todas las polémicas, siempre hay buenos y malos".

"Y la gente en general, los medios de comunicación o lo que sea, me ponen siempre en el lado malo, como si estuviera haciendo algo mal o lo que sea", añade Alonso, al que tras 20 años de carrera ya no le importa. "Me siento bien, no me molesta", dice.

Porque pese a esa narrativa que le sitúa "en el lado oscuro", como él mismo se refirió en el documental de Netflix Drive to Survive, "lo más importante es que la gente sigue queriéndote y sigue interesada en cuántos años te quedan de contrato, porque pueden tener interés en que conduzcas en el futuro".