La indirecta de Ancelotti a Xavi antes del clásico en Estados Unidos: "Si no jugamos bien no será por el césped"

Este sábado se disputa en el AT&T Stadium de Dallas, Texas, un clásico veraniego entre Real Madrid y Barça que está empezando a ser costumbre en las giras de pretemporada de ambos conjuntos. Un amistoso preparatorio que de amistoso tiene poco, como ambos técnicos han constatado en más de una ocasión.

Y por eso, aunque no haya nada en juego, Carlo Ancelotti ha dejado en la rueda de prensa previa al choque un guiño envenenado para su homólogo en el banquillo blaugrana, Xavi Hernández: "El estadio es fantástico, ambiente fantástico, buen clima con el calor que hace fuera, pero se puede jugar un buen partido. Si no jugamos bien no será por el césped".

Una última frase a modo de puya, en principio tan amistosa como el encuentro de esta noche, para el preparador catalán que no le hará especial gracia, porque es especialidad de la casa. Marca patentada durante su exitosa etapa como jugador del Barça, excusa muy socorrida cuando las cosas se tuercen para él y los suyos. Tras caer ante el Arsenal, al menos, la explicación fue otra.

Por lo demás, 'Carletto' sigue enfocado en trabajar a destajo con la plantilla y con la cabeza puesta en el Barça: "Hemos hecho cosas buenas, son para poner a punto la máquina. Lo estamos haciendo bien y queremos seguir. El Real Madrid intentará jugar un partido mejor, teniendo en cuenta que es pretemporada. Es un partido importante por la dificultad del rival. El resultado es lo menos importante y lo más importante es seguir progresando en un test que va a ser muy exigente".

De hecho, el técnico italiano volvió a esquivar preguntas a la espera quién sabe de la guinda del pastel, Kylian Mbappé, insistiendo en que la plantilla está completa, y prefirió optar por elogiar a su gran fichaje del verano, Jude Bellingham: "No solo tiene calidad técnica, también tiene fuerza para moverse rápido y tener llegada. Es un mediapunta muy completo, se está adaptando muy bien, los compañeros le están ayudando mucho".