El Real Madrid renueva al 'Chacho'... y se olvida de Willy Hernangómez

El Real Madrid lleva semanas planificando la próxima campaña en todas sus parcelas deportivas, incluido el baloncesto. Los vigentes campeones de Euroliga finalizaron con mal sabor de boca el curso pasado después de caer sin oposición ante el Barça en la final de la Liga Endesa, y por ello intentan afianzar su proyecto y mejorarlo en la medida de lo posible.

Para ello, la primera prioridad ha sido renovar a piezas clave como Rudy Fernández, que se retirará tras los Juegos Olímpicos de París el próximo verano, o el 'Chacho' Rodríguez, cuya ampliación contractual ha comunicado el club blanco este mismo miércoles a través de un comunicado.

"El Real Madrid C. F. y Sergio Rodríguez han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2024. Sergio Rodríguez, leyenda del baloncesto y del Real Madrid, con el que ha sido protagonista de uno de los grandes ciclos históricos de nuestro equipo, disputará su octava temporada defendiendo nuestro escudo" explicó el conjunto merengue en el escrito.

Una decisión congruente con las intenciones de Chus Mateo para la temporada 23/24, que pretende mantener el bloque con el que se proclamó campeón de Europa. Sin embargo, otras renovaciones como la de Tavares, que acaba contrato en 2024, están estancadas y preocupan al club y a sus aficionados porque condicionan la planificación

Adiós a Hernangómez... con Tavares en el alambre

Además, al problema con la extensión de contrato de Tavares se le suma otro añadido si finalmente el pívot declina renovar. Esa posición está perfectamente cubierta gracias al caboverdiano, el mejor de Europa en su puesto, y al francés Poirier, pero eso ha empujado al club blanco a ignorar la llegada de Willy Hernangómez a su eterno rival, el Barça.

Este mismo miércoles finaliza el plazo del que dispone el Real Madrid para igualar la oferta blaugrana al canterano madridista, que dejará la NBA tras un periplo mediocre, y no parece que Florentino Pérez vaya a cambiar su decisión. El conjunto culé hizo hueco con las salidas de Mirotic y Jasikevicius, necesita refuerzos de calidad, sobre todo si son españoles, y podría asegurarse a Hernangómez en cuestión de horas.

El pasotismo de la entidad madrileña no ha sido bien acogido por su público, que ya sufrió algo parecido con la llegada años atrás del canterano Mirotic a Can Barça. Aun así, los cuatro millones anuales que ofrece el Barça por tres años a Willy no han convencido al Real Madrid, que sigue confiando en llegar a un acuerdo con Tavares, pero se expone a quedar señalado por dejar pasar a uno de los mejores prospectos de sus categorías base de los últimos años.