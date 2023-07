McGregor llega a las manos con Chandler en The Ultimate Fighter: "Te voy a romper la nariz, enano idiota"

En el séptimo episodio de The Ultimate Fighter 31 (TUF 31) hemos asistido a una nueva derrota del equipo de McGregor en el reality de MMA que produce UFC. En esta ocasión, Kurt Holobaugh (equipo Chandler) derrotó a Lee Hammond (equipo McGregor) con una guillotina en el segundo asalto. Este nuevo varapalo provocó que el luchador irlandés perdiera los nervios.

Tras la pelea, McGregor entró en el octágono y fue entonces cuando se produjo un tenso enfrentamiento entre los coaches que terminó con varios insultos y un empujón de McGregor hacia Chandler. "Te voy a romper la nariz, enano idiota", le dijo justo antes de ponerle las manos sobre el rostro y empujarle con fuerza.

"Esto chicos llevan más tiempo en la UFC que tú, así que no me vengas con historias", dijo McGregor mientras se encaraba con Chandler. A lo que el campeón de Bellator respondió acusando a McGregor de no apoyar lo suficiente a su equipo. Esto —sumado a la nueva derrota— desató la ira del irlandés. Dana White, presidente de la UFC y host del reality, tuvo que entrar enseguida en la jaula para evitar que el altercado fuera a más.

McGregor y Chandler se encaran INSTAGRAM ufc

Esta derrota deja al equipo de McGregor con una desventaja de 0-6 y los ánimos están cada vez más bajos. En el próximo episodio tendrá lugar el combate entre el veterano Jason Knight (equipo Chandler) y la promesa Landon Quiñones (equipo McGregor). Los luchadores se disputarán el último lugar en la semifinal de peso ligero.

Quizás el equipo de McGregor pueda conseguir por fin su primera victoria esta temporada en el siguiente episodio. Hasta entonces, la siguiente imagen es la que mejor resume el paso del mediático luchador irlandés por TUF 31.