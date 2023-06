María López García (Gijón, Asturias, 16 de febrero de 1990) es sin duda una de las mejores jugadoras españolas de hockey hierba de siempre, y actual capitana de la Selección. Bronce mundialista en Londres en 2018 y europeo en Amberes en 2019, ha atendido a 20 Minutos para conversar sobre hockey, deporte y vida, además de su gran objetivo, París 2024, y su 'espinita clavada', los Juegos Olímpicos.

¿Qué retos tiene ahora mismo por delante?

Con el Club de Campo tuvimos la Final Four por la Liga en Terrassa hace tres días, aunque no pudimos ganar la final, y ahora nos llega el descanso del verano, que empezamos con la Selección. Ahí lo más cercano es el torneo del centenario de la RFEH, que nos servirá para preparar el Europeo de Alemania, a finales de agosto, donde la primera plaza da acceso a los Juegos de París. Si no quedamos primeras, tendremos el preolímpico en enero, y podría ser en España. Ese es nuestro objetivo, clasificarnos para los JJOO.



Terceras en aquel europeo de 2019, ¿se ve con opciones de algo más este año?

Europa, por desgracia, es el grupo con más nivel. Estar ya entre los cuatro primeros es muy complicado, pero salvo Holanda que está un paso por encima estamos el resto muy igualadas, seis o siete selecciones muy parejas. Cómo lleguemos al torneo marcará nuestras opciones, los momentos clave definirán los partidos, pero creo que tenemos equipo, ambición y ganas para estar ahí luchando.



¿Cómo ve al equipo a nivel de juego y confianza?

Recientemente, hace 20 días, tuvimos unos amistosos contra Argentina, segunda del ranking mundial, y obtuvimos buenos resultados contra ellas, perdimos por la mínima en dos partidos que jugamos. Eso nos dio bastante confianza, y todo este verano nos va a servir para coger sensaciones y seguir mejorando mucho.



En general veo a un equipo preparado, con muchísimo talento, con un potencial increíble, y si le sumas la experiencia de las jugadoras que llevamos más tiempo, la mezcla es una combinación muy buena. Queremos aspirar a lo máximo, con metas accesibles pero mirando siempre para arriba, sin obsesionarnos con los resultados para quitarnos la presión.



Nació un par de años antes de Barcelona 92, único oro olímpico español en hockey hierba femenino ¿Tiene el hockey hierba femenino el potencial y la fuerza para lograr otra hazaña así?

Un oro, pues sí. Yo creo que sí. No sé si oro, plata o bronce. En nuestro camino a Tokio, veníamos de un bronce en el Mundial, otro en el Europeo (2018 y 2019), y en 2020 el objetivo era la medalla. Con la pandemia se pospuso todo y eso creo que nos perjudicó a la hora de prepararnos, pero aún así competimos muchísimo y perdimos contra la selección que ganó el bronce en penaltis. Las que nos quedamos en Tokio con esa espinita vemos París como una manera de acabar por la puerta grande.



A esta España le queda mucho por lograr, pero... ¿Qué recuerdos le traen los éxitos pasados, las medallas de Amberes y Londres? ¿Qué significan para usted?Fueron muy especiales, por las pocas medallas que hemos conseguido a nivel internacional. Con el club también especial y cada vez es más complicado ganar, pero es verdad que esos dos momentos con la selección fueron muy especiales porque confirmaron un proyecto que empezó de cero en 2012, sin haber clasificado para los JJOO, y que no había logrado nada tangible para demostrar que se estaban haciendo bien las cosas.



Sin embargo, hicimos piña y logramos nuestra primera medalla en un Mundial. El haber podido formar parte de esa historia, viniendo de dónde veníamos, de no tener recursos para entrenar, de comprar nosotras el material, yendo a residencias universitarias a dormir porque no había dinero para hoteles… Pasar de eso a ser las terceras del mundo fue increíble. Y con el Europeo igual, no había sido casualidad lo del Mundial. Faltó rematar en Tokio.



Tras las medallas del Mundial y del Europeo, María López busca la guinda del pastel, la medalla olímpica en París. BIEITO ÁLVAREZ

¿Le falta algo a esta generación en concreto de jugadoras para estar en la élite absoluta?

En Tokio se cerró una generación que venía desde antes de 2012 trabajando junta en categorías inferiores. Era el cierre para ese equipo, pero no pudo ser, el deporte es así, y después ya hubo un pequeño cambio generacional, un equipo nuevo. Nos puede faltar experiencia, gente que no ha jugado JJOO, pero muchas de ellas ya saben por ejemplo lo que es jugar un Mundial aquí en España. Eso es lo único que puedo echar de menos.



¿Qué implica ser la capitana de este grupo?

Por un lado es orgullo, satisfacción, cuando era pequeña no me lo habría creído si me lo hubiesen dicho, pero por otro lado es una responsabilidad, es intentar que el equipo esté bien, que esté cómodo, que haya unión entre staff y jugadoras, poder transmitirles lo que sienten las jugadoras.



No es sólo lo que lideres en el campo, es toda la responsabilidad extra que aporta fuera del campo se nota, el intentar dar siempre ejemplo, estar siempre la primera en el campo, llevar el material, cuidar la alimentación, el descanso… Las mayores debemos ser responsables, porque las que entran nuevas ven este tipo de cosas. Me gusta llevar ese peso.



¿Qué necesita España para dar el salto a superpotencia?

Ahora mismo somos sextas del ranking mundial, pero si comparamos el numero de licencias que tenemos en España con otros países es para dar gracias, hacemos milagros con lo que tenemos, en masculino y femenino. Faltan muchas licencias, que el hockey crezca a nivel nacional, porque las grandes potencias (Holanda, Argentina, Australia, India) nos triplican en licencias. Aquí para coger jugadoras buenas es más complicado que en esos países porque allí salen muchísimas.



Por otro lado hay más accesibilidad al hockey hierba en general, ahora está cambiando pero hace años sólo podías jugar a hockey si eras de un club social. Ahora se está invirtiendo más en crear campos municipales y también los medios deben dar más difusión a deportes minoritarios para que existan otros referentes. En España tiene que crecer el hockey, es lo que falta.



¿Cómo fomentaría la visibilidad de un deporte tan específico, que se disputa en diversas superficies, para que llegue a más gente?

La RFEH organiza hierba y sala, luego están las de hockey hielo y hockey patines. Entonces nosotros, en general, durante el año jugamos la gran parte de la temporada a hockey hierba, pero en diciembre enero y febrero los mismos jugadores se pasan al hockey sala. Entonces, mucho de los jugadores absolutos de hierba han empezado en sus colegios a jugar en sala, y de ahí van a un club o a un campo grande.



Una de las opciones que existe es que la propia federación lleve el hockey sala a los colegios, y de ahí los niños lo podrán conocer y pueden si quieres evolucionar al hockey hierba. En Madrid en los colegios por ejemplo está subiendo mucho, pero siguen faltando campos de hierba, no hay horarios suficientes y los campos están siempre ocupados.



Siete ligas españolas y siete Copas de la Reina contemplan el palmarés de María López. BIEITO ÁLVAREZ

¿En qué punto se encuentra el hockey femenino frente al masculino?

Hace años sí que había una diferencia sustancial en cuanto a trato, los mejores horarios en los torneos solían ser para los chicos, la Euro Hockey League solo existía para los chicos hasta hace tres años… Había diferencias notables que ahora las organizaciones procuran que no existan. A nivel de sueldos ya no lo sé, pero hace años sí que había diferencias. Ahora todos hacen para que haya igualdad real.



¿Se puede vivir del deporte como el hockey en España?

Es muy relativo, ahí depende. Si estás en la selección tienes la beca ADO que te garantiza un dinero, pero te llega siempre de golpe anualmente, por lo que hay que administrarlo. Y luego tenemos un contrato con el club (Club de Campo), soy una afortunada, pero no todos los jugadores de seleccion tienen contrato con su club, y cada contrato es distinto. Yo sí podría dedicarme exclusivamente al hockey, aunque no lo hago, tengo otro trabajo aparte, pero no todo el mundo podría, y no te da para ahorrar.



Ahora trabajo en la RFEH, en el departamento de marketing. Estoy muy contenta porque me han dado la oportunidad de meter cabeza en el mundo laboral, y les puedo aportar la visión del deportista, que quizás antes no se tenía tan en cuenta. Ahora es un win-win, a mí me facilita compatibilizar mi vida deportiva y laboral, y a ellos les va a aportar la visión que antes no tenían.



¿Qué le hizo enamorarse del hockey?Cuando empecé no tenía ni idea de lo que era el hockey. Empecé por mi hermano, que lo probó un día en Gijón, en el Club Covadonga, y yo quise probar también. Mi hermano siguió con el fútbol, pero a mí me gustó y desde entonces me enganchó. Mi familia siempre había sido muy deportista. Yo iba probando pero ningún deporte me enganchaba, pero el hockey lo hizo desde el principio. Sobre tener o no referente, antes era mucho más difícil, sin internet, sin tantos medios, era muy complicado, pero no me importó.