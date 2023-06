Jordi Alba, con el futuro en el aire: "No tengo propuestas, algo me saldrá"

Este mes de junio ha llegado repleto de despedidas dolorosas para los clubes españoles. Benzema en el Real Madrid, Joaquín al retiro, y Busquets en el Barça. Sin embargo, este último se marcha del club acompañado por otra leyenda blaugrana, Jordi Alba, que no seguirá tampoco en Can Barça, pero tampoco tiene nada claro su futuro.

El lateral ha asegurado este jueves que sigue sin tener ofertas en firme de ningún club sobre la mesa, y por ello está enfocado en la Final Four de la UEFA Nations League con España, sin demasiada preocupación. El internacional está seguro de que le saldrá "algo" para poder seguir en activo la próxima temporada, que es su intención tras tomar la decisión de no seguir en el Barça, donde tenía contrato hasta 2024.

"Estoy asimilando todo, me ponga la camiseta que me ponga no va a ser fácil. Estoy abierto a todo, aún me veo para competir. Si es en Europa perfecto, y si es fuera tengo que estar para competir. Decidiremos qué es mejor pero estoy abierto a todo. No tengo propuestas encima de la mesa, supongo que algo me saldrá", ha expresado en una entrevista para Barça TV, donde niega cualquier vínculo con clubes como el Atlético de Madrid, que podrían estar interesados en él.

"Me va a costar muchísimo decir que soy jugador de otro club, tras tantos años en el club de mi vida. Me quería quedar porque así lo sentía. Egoístamente, me hubiese quedado otro año. Pero valorándolo con mi mujer, decidí no seguir. He tomado la mejor decisión, para mi bien y para el del club. Me voy feliz y como imaginaba y deseaba", ha añadido un Jordi Alba consciente de la renovación que vive el equipo azulgrana.

Balde le ha quitado el sitio en el once titular de Xavi Hernández esta temporada y con todos los méritos, y ello ha empujado a Alba a "dar un paso a un lado" para buscar una salida a tiempo: "Me voy jugando menos pero sin rencor y muy agradecido al míster. Cuando jugaba, no preguntaba por qué. Y ahora que no jugaba tanto, tampoco. Nuestra relación va a seguir siendo la misma con Xavi, el respeto siempre ha sido espectacular. Me voy muy feliz".

De hecho, pensando en su último duelo en el Camp Nou y la ovación de los aficionados, reconoció que todavía se le ponen los pelos de punta: "Sigo viendo vídeos de ese día, cuando me cambiaron. Fue espectacular. Es lo que me voy a llevar como mejor recuerdo. Reconocieron lo que había dado al club, me sentí muy querido por los 'culers'. Fue uno de los mejores momentos de mi carrera".

También se marcha agradecido con el presidente, Joan Laporta, quien en su despedida dijo públicamente que el lateral había ayudado económicamente al club: "Le agradecí al presidente que dijera eso en mi despedida, nos sinceramos y se emocionó. Sabe que he sufrido por ese aspecto, se me ha juzgado más por lo económico que en lo deportivo. Y yo siempre he dicho que he ayudado al club en todo lo que he podido. Por fin se dijo la verdad".