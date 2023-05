Xabi Alonso y Arbeloa, la dupla sorpresa que le gusta a Florentino si no sigue Ancelotti

Quién será el entrenador del Real Madrid la próxima temporada sigue siendo una incógnita, pese a que Carlo Ancelotti, cuyo contrato vence en el verano de 2024, haya manifestado su deseo de continuar en el banquillo blanco hasta que el club desee, y los próximos siete días van a ser claves.

Ganar títulos es fundamental para seguir dirigiendo al equipo blanco, y bien lo sabe el propio preparador italiano, que tras ganar la Copa y la Champions —la ansiada Décima— en 2014, fue destituido un año después tras no lograr hacerse con ninguno de los grandes títulos en juego.

En su segunda etapa, Carletto se enfrenta a una situación similar. Perdida ya la Liga, le quedan la Copa, con la final este mismo sábado ante Osasuna, y la Champions, con las semifinales de la competición ante el Manchester City (el martes que viene, el partido de ida en el Santiago Bernabéu).

Y la sensación en el ambiente es que solo ganar la Champions salvará con seguridad su puesto. En el caso de que vuelva a haber éxito en la máxima competición continental, no hay ninguna duda de que el italiano continuará al frente del Real Madrid.

Sin embargo, en el caso de no ser así, hay muchas dudas. En un primer escenario, con el equipo ganando la Copa del Rey, la temporada no se considerará un éxito tampoco. Solo un gran título, y además el considerado como el de menor entidad de los tres, no es un buen bagaje en un equipo con una exigencia tan alta.

Además, el desastroso papel en la Liga penaliza a Ancelotti. No es lo mismo no ganar la competición, pero pelearla hasta las últimas jornadas, que quedar a una gran diferencia, como va ser el caso, con un Barça que no está considerado como un equipo brillante con una ventaja de 14 puntos.

En el segundo escenario, con una derrota en la final copera ante Osasuna más una eliminación en la Champions, todo parece indicar que Ancelotti lo tendría casi imposible para continuar.

Pese a los nombres con brillantes currículums que llevan sonando hace semanas —y casi meses— para ocupar, en ese caso, el banquillo del Real Madrid como Julian Nagelsmann o Thomas Tuchel (este ya descartado con su fichaje por el Bayern), una tercera etapa de Zinedine Zidane o la opción de 'subir' a Raúl González desde el Castilla, hay una opción que es la que más le gusta a Florentino Pérez: una dupla formada por Xabi Alonso, como entrenador principal, y Álvaro Arbeloa, como segundo.

El tolosarra está triunfando como entrenador del Bayer Leverkusen. Llegó a principios de temporada con el equipo peleando por el descenso en la Bundesliga (era penúltimo) y en apenas 5 meses le ha situado luchando por los puestos europeos (ahora es sexto, en puesto de Conference League). Además, Alonso ha llevado al equipo alemán a las semifinales de la Europa League, donde se enfrentará a la Roma de José Mourinho, precisamente el que fuera su entrenador y uno de los hombres de los que más ha aprendido.

Mourinho, Arbeloa, Xabi Alonso y Casillas. TWITTER ARBELOA

Alonso también jugó a las órdenes de Pep Guardiola en el Bayern y ha reconocido en más de una ocasión la influencia que ha tenido en su formación como técnico. Dos entrenadores de ideas a priori opuestas pero que le han servido al exjugador para tener referencias de élite.

Por su parte, el camino de Arbeloa está transcurriendo en las categorías inferiores del club. Ahora al frente del Juvenil A, el fútbol que desarrollan los chavales está maravillando, siendo ya campeones de la Liga de la categoría.

Un tándem que coincidió varios años en el Real Madrid y son amigos, llegando incluso a veranear juntos. Llegaron con Manuel Pellegrini, estuvieron tres años junto a José Mourinho (ambos eran incondicionales del portugués) y también estuvieron a las órdenes de Carlo Ancelotti.