La noticia que más ha sorprendido a Beatriz Flamini tras vivir 500 días en una cueva

Muchísimas cosas han ocurrido en los últimos 500 días mientras Beatriz Flamini cumplía el reto personal e histórico de pasar ese tiempo viviendo en una cueva en completo aislamiento, sin noticias del mundo exterior. Por eso, su regreso a la luz del sol ha significado ponerse al día en tiempo récord y que le han cogido por sorpresa.

La invasión rusa a Ucrania, el incesante incremento de la inflación, las retiradas de Roger Federer y Serena Williams, la muerte de Mahsa Amini a manos de la Policía iraní que provocó la movilización de miles de mujeres y protestas... y un sinfín de momentos importantes que se produjeron cuando la madrileña ya había iniciado su desafío.

Sin embargo, no ha sido ninguna de estas informaciones la que más ha sorprendido a Flamini, sino la muerte de la reina Isabel II, que falleció el pasado 8 de septiembre de 2022 a los 96 años en el Castillo de Balmoral, dando paso al inicio del reinado de su hijo, el rey Carlos III.

Aunque, "en realidad, todo", ha terminado puntualizando la deportista en una entrevista en la Cadena SER, donde también ha relatado que accedió a la cueva de Motril en la que vivió durante casi dos años un 20 de noviembre de 2021 "y no hice cálculos de salida".

"Lo primero que he preguntado al salir es el día que era, el día de la semana que era", ha revelado antes de explicar que "lo que más he echado de menos han sido las duchas", puesto que, a pesar de que podía asearse, "no podía usar jabones y ha sido única y exclusivamente con agua".