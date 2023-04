Feliciano López: "Decidí retirarme jugando, es la mejor manera de hacerlo"

Tras 25 años en el circuito profesional, el tenista español Feliciano López (1981) pone fin a su carrera deportiva este curso 2023. El toledano se despedirá como siempre soñó, jugando en los grandes escenarios del tenis mundial, antes de dar un paso a un lado para dedicarse al 100% a la dirección deportiva del Mutua Madrid Open, cargo que ahora compagina con los torneos.

Sumido en un frenético 'tour' de eventos relacionados con el Masters 1.000 que ahora gestiona, como el de la presentación de la colaboración entre Rodilla y Mutua Madrid Open, Feliciano ofreció una entrevista exclusiva a 20 Minutos en la que repasó algunos de los mejores momentos de su carrera, desveló detalles de su adiós y trazó una lista de proyectos de futuro que desea empezar una vez ponga punto final a su vida profesional.

¿Cuál es la receta para seguir en la élite tanto tiempo?Mucha suerte (risas). He sido afortunado porque no he tenido lesiones importantes, nunca me han mantenido mucho tiempo fuera y eso es un factor clave para alargar tanto mi carrera. No soy una persona con tendencia a lesionarse... mi estilo de juego también ha hecho que no haya exprimido al máximo mi cuerpo. Y durante los últimos años contraté un fisioterapeuta que viajaba conmigo todos los torneos, bajé de peso, cambié mi alimentación... Todo para intentar para competir con chicos que tenían 15 o 20 años menos.

¿Un momento con el que se quede de su carrera?Es complicado, pero siempre digo que las emociones que he vivido jugando la Copa Davis son difíciles de igualar en un torneo del circuito. El partido de Del Potro en Argentina en 2008 con la eliminatoria 1-0 abajo... emocionalmente fue muy bonito para mí.

Otro de los momentos con los que me quedo es la primera final de Queen’s ante Cilic. También recuerdo muy bien la segunda final de este torneo y, justamente después, tuve que saltar a pista para jugar una nueva final de dobles junto con Andy (Murray). Esa edición fue muy bonita, conseguí un 'doblete' en un torneo tan prestigioso como ese.



Le escuché decir [a Marat Safin] que odiaba jugar contra mí

¿Alguna espina clavada?

Sí, con Marat Safin en Wimbledon. Solo me había ganado una vez de seis enfrentamientos. Iba ganando el partido, pero tuvimos que parar por lluvia. En los vestuarios le escuché decir que odiaba jugar contra mí. Una vez terminó la lluvia yo volví a pista creyendo que había ganado el partido tras escuchar a Safin. Finalmente, perdí el partido y desaproveché una oportunidad única de meterme en las semifinales de Wimbledon ante Federer.



Y si tuviera que elegir una ensaladera, ¿con cuál se quedaría?Con la de Argentina por la dificultad que supuso ganar sin nuestro mejor jugador (Nadal), en un ambiente hostil al que no estamos acostumbrados los europeos. El equipo se supo sobreponer a situaciones complicadas y creo que por eso quizá es la que más merito le doy.

Si puedo acabar en hierba, ahí terminaría todo

¿Cómo planea el momento de la retirada?Voy a jugar Barcelona en tierra (ayer cayó eliminado) y Mallorca en hierba, voy a intentar Queen's y, sobre todo, Wimbledon. Si puedo acabar en hierba, ahí terminaría todo. Soy consciente de mis limitaciones, aunque en Acapulco lo hice muy bien... me siento físicamente bien y me fui muy contento. Decidí retirarme jugando, es la mejor manera de hacerlo.

¿Y su futuro? Además de mantener el cargo de director...Ser director del torneo es algo muy importante para mí, me ayuda a dar el paso de la retirada. Tengo compañeros que no lo han pasado bien porque de repente hay un parón en seco, yo tengo la suerte de trabajar en el torneo, donde me puedo enfocar a fondo.



También hay un proyecto muy bonito de poder hacer un 'senior tour' con jugadores retirados que es algo muy interesante, me mantendré en forma para poder jugar. Y, por otro lado, no me cierro la puerta a ser entrenador, no me lo he planteado en el corto plazo, pero no hay nada que descarte...

A Nadal lo vamos a recibir aquí con los brazos abiertos

¿Rafa llegará al Mutua Madrid Open? ¿Ha podido hablar con él?El tema de Rafa es complicado y queremos que se recupere cuanto antes. La lesión que tuvo en Australia le está limitado para competir. No ha podido estar en Montecarlo ni en Barcelona, y esperemos que esté en Madrid, Roma y París. Cuanto antes pueda competir, mejor. Así llegará a París más preparado. Aquí en Madrid lo vamos a recibir con los brazos abiertos y con todo el cariño del mundo.

Y Alcaraz, ¿Qué opina de su progresión?¿Le preocupan sus lesiones?Sinceramente, no creo que las lesiones sean un problema para Carlos ni tampoco su estilo de juego, su cuerpo está perfectamente preparado para preparar el nivel de exigencia que se juega hoy en día. Juega con mucha intensidad, pero técnicamente es muy bueno. No creo que esté sometiendo su cuerpo a un esfuerzo que no pueda soportar.



Y sobre su proyección... con 19 años, número uno del mundo y con un Grand Slam, no puedo decir mucho más. Es de los jugadores que crean aficiones, que te levantan del sofá, las personas que no habían visto nunca tenis quiere ver a Carlitos porque se lo pasa bien jugando al tenis y eso la gente lo percibe. Ha creado un fenómeno.

El torneo es de Madrid, no es de un partido político, es de la gente de Madrid

¿Lo ve a la altura del 'Big Three'?Eso son palabras mayores (risas), está empezando, pero la proyección la tiene. No obstante, lo importante es que vaya paso a paso y que el presente marque la carrera de Carlitos.

El Mutua Madrid Open no para de crecer, ¿cuál cree que es la clave del seguimiento de este torneo?Para mí, una de las cosas más destacables es haber conseguido poner al torneo a un nivel en el que los aficionados quieren disfrutar del tenis más allá de ver a los mejores tenistas del mundo. Ha conseguido ser un evento suficientemente importante para que la gente lo tenga apuntado en su calendario, independientemente de quien lo juegue.

¿Cree que un posible cambio de gobierno en Madrid afectaría directamente al torneo?No, el torneo es de Madrid, no es de un partido político, es de la gente de Madrid. El torneo ha sentido un apoyo tremendo con todos los gobiernos, cuando empecé a trabajar en el torneo estaba Manuela Carmela y nos sentimos arropados en todo momento. Todos los alcaldes nos han apoyado, es una cosa en la que se trabajó, en convencer a todos los partidos políticos y así fue. La gente de Madrid no perdonaría que se perdiese independientemente de quien esté en el ayuntamiento.