Una vez más, Draymond Green se ha vestido de Mr Hyde. El jugador más polémico de la NBA alterna actuaciones rentables para los Warriors con otras sencillamente lamentables, que hablan de un tipo al que se le cruzan los cables en demasiadas ocasiones.

El último episodio del cortocircuito tuvo lugar esta pasada madrugada, cuando Green fue expulsado en el segundo partido del choque ante los Kings. Durante una lucha por el rebote contra Domantas Sabonis, hijo del mítico Arvydas, este se fue al suelo y Green aprovechó ese momento para pisarle fuertemente en el pecho.

Nada más producirse el suceso, el juego se paró y los árbitros revisaron la jugada. No dudaron en expulsar fulminantemente a Green del campo. Mientras, Sabonis tuvo que acudir al hospital para descartarse una posible lesión.

¿Qué sanción le meterán a Draymond Green después de la locura que hizo ayer a Sabonis? pic.twitter.com/xB2jiDTbRe — Lassana (@_Lassana_) April 18, 2023

Green, que se expone ahora a una sanción de varios partidos, no mostró arrepentimiento alguno por la acción: "La explicación que dieron es que le pisé demasiado fuerte. Me agarran la pierna, dos veces me pasa en dos partidos. Tengo que pisar en algún lado y no soy tan flexible. No llego tan lejos".