La rajada del año sobre el arbitraje: el Valencia estalla tras perder ante el Sevilla

El arbitraje de Del Cerro Grande en Mestalla no pasó desapercibido para el mundo del fútbol. Javier Solís, director general del conjunto 'ché', no quiso dejar pasar la oportunidad y realizó una tremenda 'rajada' sobre el arbitraje que sufrió su equipo: ''Ha sido un robo a cámara lenta. Es una vergüenza con mayúsculas".

El pesimismo por la mala temporada del Valencia y la indignación, tras un ''error grave'' arbitral, se apoderaron de un Solís que fue muy contundente en sus declaraciones: ''Salimos absolutamente disgustados, muy cabreados. Hemos vivido una auténtica vergüenza hoy con el arbitraje'', explicó.

¡Polémica en Mestalla! 🔥



Fernando tocó la mano dentro del área, pero el árbitro no decretó penalti tras verlo en el VAR por considerarla involuntaria



¿Qué os parece? 🤔💭#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/ytRrAoCold — DAZN España (@DAZN_ES) April 16, 2023

La jugada que propagó el incendio en Mestalla fue por una mano del sevillista Fernando (minuto 62 y con 0-1 en el marcador) en su propia área. Samu Castillejo tocó ligeramente la pelota y esta impactó, directamente, sobre la mano del '20' sevillista: ''Nos han 'birlado' un penalti. Ha sido un robo a cámara lenta y estando el VAR por medio. El árbitro fue a verlo y con toda la soberbia del mundo le ha explicado a nuestro capitán que no era. Estamos hartos. Huele muy mal. Hoy el árbitro cuando vea las imágenes le tiene que costar dormir. Es una vergüenza con mayúsculas", sentenció el director general valencianista.

Para finalizar, Solís recalcó que esta crítica sobre el arbitraje no era un comunicado, sino el ''hartazgo de un club histórico'': ''Esto no va de guerra de comunicados, todos los clubes estamos sufriendo el nivel del arbitraje de este país. No creo entrar en una guerra de quien hace el comunicado más duro, pero es flagrante y debo contenerme", añadió.