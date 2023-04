LeBron guía a los Lakers en una remontada hasta los playoffs: los Wolves sucumben a la presión

Minnesota Timberwolves sucumbió a la presión de enfrentarse a los Lakers de King James (102-108) en un partido en el que los errores pudieron haber decantado el partido para cualquiera de los dos. LeBron lideró la remontada de su equipo haciendo temblar las piernas rivales en el tercer cuarto, pero los angelinos no pudieron celebrar el billete a los playoffs hasta después de la prórroga forzada por los Wolves.

Fue un partido de máxima igualdad: los dos primeros cuartos se los llevó el equipo de Chris Finch, y los dos últimos para el quinteto de Darvin Ham. La diferencia llegó en el tiempo extra, donde los Lakers consiguieron sobreponerse y la suerte estuvo de su parte para que los Wolves no aprovechasen sus errores.

El gran artífice de la clasificación de la franquicia californiana a los playoffs fue LeBron James, no sólo porque firmó un doble-doble de 30 puntos y 10 rebotes, más seis asistencias, sino también porque sus dos tapones fueron vitales para minar la moral del rival y sostener a su equipo ya en el tercer cuarto.

Había sido justo antes cuando se había echado a los Lakers a la espalda, anotando 12 de los 16 puntos de su equipo en la segunda manga. Para la siguiente, 'King James' se llenó de astucia para llevar al límite a la defensa rival y cargar de faltas a Towns, que acumuló cuatro faltas a falta de dos minutos para acabar el período.

El pívot fue uno de los mejores jugadores de los Wolves -firmó 24 puntos, 11 rebotes, cinco asistencias y tres taponazos-, pero cayó al regresar al campo en el último cuarto cometiendo una inocente falta. Su ausencia sobre la pista se notó en Minnesota, que acució también no tener a Rudy Gobert, suspendido un partido por su equipo por dar un puñetazo a su compañero Kyle Anderson.

Ya hacia el final, ambos equipos encadenaron fallos y balones perdidos que no permitieron cerrar el partido ni a unos ni a otros. Los Lakers se pusieron en ventaja a poco más de un segundo para el final con un triple de Schroeder a pase de James, pero Davis concedió tres libres a los Wolves tras una falta a Conley. No falló el base y el partido se fue a la prórroga.

Los angelinos salieron mordiendo en el tiempo extra y no tardaron en ponerse en ventaja sobre los Wolves, penalizados por el poco acierto de Anthony Edwards, que no dio la talla en la gran cita de la temporada para su equipo. Aún así, los de Minnesota tuvieron la oportunidad de volver a empatar a 20 segundos del final, pero el triple de Prince no entró.

De esta manera, los Lakers se citaron con los Memphis Grizzlies en la primera ronda de los playoffs, en una serie que comenzará el domingo en Tennessee. No está todo perdido para los Timberwolves, que tendrán otra oportunidad, en casa, contra el ganador del New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder para avanzar como octavos. Si vencen, se medirían con los Denver Nuggets en la primera ronda.