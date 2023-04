Así fue el momento de tensión entre Lo Celso y el cuarto árbitro en el momento del cambio: ''Parece ser que es un arma posible''

El estadio de la Cerámica vivió un episodio de tensión en el área técnica del Villarreal. Rondaba el minuto 61 de partido cuando Quique Setién había ordenado realizar un doble cambio en el que Terrats y Morales iban a salir del terreno de juego para dar paso a Jackson y Lo Celso. Sin embargo, el argentino tuvo que esperar más de lo previsto para poder entrar al verde: ''Parece ser que es un arma posible''.

Xisco Nadal, delegado del submarino amarillo, no terminaba de creerse lo que estaba sucediendo y parecía discutir con el cuarto árbitro y también con el futbolista. Por ello, Setién se acercó para ver qué sucedía mientras la tensión se palpaba en el ambiente. Fue el propio entrenador del Villarreal el que sujetó a Lo Celso de la mano y le arrancó el adorno que llevaba en su muñeca derecha. En ese mismo momento, el cuarto componente del equipo arbitral autorizó la sustitución.

Tras la victoria de su equipo, Quique explicó en rueda de prensa lo que había sucedido con Lo Celso: "El cuarto árbitro vio un hilo que tenía rodeándole la muñeca y parece ser que es un arma posible y que no la podía llevar. En otros partidos se lo han permitido o no lo han visto. El cuarto árbitro, muy educadamente, me ha dicho que tiene que hacer su trabajo y es verdad, y le ha obligado a quitárselo y por eso hemos tardado más", sentenció el técnico del Villarreal.

El centrocampista argentino portaba un hilo de color rojo que le rodeaba la muñeca derecha, como se puede apreciar en las imágenes de Movistar. Eso impedía que pudiese acceder al terreno de juego si previamente no se lo quitaba o cubría con una venda. La primera opción fue la que eligió un Quique Setién que estuvo más rápido que nadie para que no se reanudase el partido con un futbolista menos.