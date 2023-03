Fernando Alonso sueña desde la prudencia: "Es tentador pensar en la victoria"

Fernando Alonso vuelve a sonreír. Vuelve a ser feliz pilotando un Fórmula 1 gracias a Aston Martin, que ha creado un coche que podría estar a la altura de la leyenda del asturiano. Por fin, más de una década después, Alonso disfruta conduciendo, porque para él la verdadera felicidad está en competir, y sobre todo, en ganar. Y nunca lo había tenido tan cerca en estos diez años como este domingo en el Gran Premio de Arabia Saudí, en el circuito urbano nocturno de Jeddah, en el que nunca ha puntuado.

Sabe que mañana, alcanzar primero al Red Bull de 'Checo' Pérez, y detener después al Red Bull de Max Verstappen, son dos tareas titánicas que requerirán de mucho esfuerzo, y de un completo control sobre los elementos. En una carrera puede pasar de todo, porque "la Fórmula 1 no es una ciencia exacta", como apuntó tras la clasificación el ovetense, que intentó moderar su evidente alegría pero se permitió la licencia de soñar con la '33': "Es tentador pensar en la victoria".

Sin embargo, parece más un deseo o un anhelo que una realidad, a juzgar por las palabras del bicampeón mundial ya más en frío: "No es factible si no tienen problemas los Red Bull. Vamos a ver qué podemos hacer, la lucha está más en nuestros espejos retrovisores, con Ferrari, Mercedes, Alpine... Salimos los dos Aston Martin en el top cinco, y si pudiésemos sumar esa cantidad de puntos tendríamos que estar contentos".

Y no sería para menos, desde luego, viendo de dónde partía el equipo en 2023: nueva fábrica en camino, sin túnel de viento propio, siendo como mucho el séptimo mejor equipo, y muy dependiente de Mercedes, escudería a la que ahora han superado por segunda carrera consecutiva en clasificación. Aun así, el AMR23 es muy nuevo, su concepto nació este mismo año, y debería mejorar con cada carrera, especialmente cuando llegue Imola.

🗣️ @alo_oficial: "Es tentador pensar en la victoria, pero sin un problema mecánico o sin algo que les suceda a los Red Bull no es factible"#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/Fzg7bBcQLY — DAZN España (@DAZN_ES) March 18, 2023

Así lo cree Alonso, desde luego: "Para nosotros era importante, después de Baréin, tener otra referencia. Hicimos los test invernales y la primera carrera en Baréin, así que era la primera vez que los coches de 2023 veían otro circuito y rodábamos en otro circuito. Ser competitivos aquí nos llena de energía y nos quita un peso de encima, ver que el coche también va rápido aquí". Y vaya si va bien, porque se tenía asumido que Jeddah sería un circuito con peor rendimiento del AMR23, y no lo ha demostrado en ningún momento.

Los Red Bull, eso sí, están "en otra liga", como ha dejado claro un Alonso muy insistente en este tema en concreto, dejando incluso un 'recadito' a 'Checo' Pérez: "Los veo lejos, en ritmo de carrera puro están muy fuertes, incluso Max seguramente llegue al podio saliendo quince, o nos adelante. Va a luchar incluso por la victoria. 'Checo' que no se duerma, porque Max llega".

Se nota, como decimos, que es feliz conduciendo y compitiendo, que es lo mínimo que merecía y exigía todos estos años. De hecho, Aston Martin ha excedido sus expectativas: "Nuestro objetivo no es ganar a Red Bull. Cuando desvelamos el coche el 13 de febrero, recuerdo una conversación con Mike Krack, con Lance (Stroll) y otros jefes del equipo para fijar los objetivos para este año, y los objetivos no eran luchar por la victoria con Red Bull mañana. Hay que mantener los pies en el suelo, hacerlo simple, y no cometer errores".

🗣️ @alo_oficial: "Este no era el objetivo. El objetivo no era luchar por la victoria con Red Bull mañana"



La sonrisa que le sale cuando lo dice... #SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/Wj7tJcB6In — DAZN España (@DAZN_ES) March 18, 2023

Muy tajante el asturiano, consciente de todo lo que hay en juego, pero incapaz de esconder sus verdaderas intenciones, acompañando el final de su respuesta con una sonrisa muy reveladora: "Incluso si somos competitivos, no podemos dejar escapar estos buenos fines de semana para nosotros sin puntos. Ese sería nuestro mayor error". No en vano, considera que está siendo un gran fin de semana, y que la primera fila es "increíble".

De errores, precisamente, cree que podría beneficiarse en el caos de la carrera, además de contar con un plan perfectamente trazado, y con esa pizca de fortuna que todos los campeones tienen: "Espero una carrera muy apretada, se decidirá todo por pequeños detalles. La salida, la gestión de neumáticos, la estrategia... y quizá, por último, la suerte. Ya lo vimos el año pasado, incluso el safety car puede ser un factor importante".

"MAÑANA DEBERÍAMOS IR MEJOR"



Lo ha dicho. LO HA DICHO#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/6o6BzCSLa6 — DAZN España (@DAZN_ES) March 18, 2023

"Tenemos que estar a tope, como equipo estamos listos para afrontar todo lo que tenemos entre manos. El coche rinde bien en tandas largas, trata bien el neumático, necesitamos maximizar nuestras fortalezas, y tener un poquito de suerte" explica Fernando, convencido de que la mejor táctica será bordar la perfección en todo para esperar, agazapado, ese error, esa avería, ese coche de seguridad, y pescar en río revuelto.

Además, para conocer de verdad lo que piensa un genio del volante como él, no hay mejor forma que escuchar sus palabras en caliente, las primeras que pronunció nada más bajarse del AMR23 tras el fragor de la batalla de la clasificación, en la que se aseguró el segundo puesto para el domingo: "Tenemos confianza en la tanda larga, el coche es fuerte, nuestro punto fuerte es cómo gestionamos los neumáticos y el ritmo de carrera. Mañana deberíamos ir mejor que hoy, así que tenemos esperanzas".