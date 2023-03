El susto de Alonso en Libres 3 por una bandera blanca y negra

Fernando Alonso y Aston Martin han captado la atención de todo el mundo de la Fórmula 1, incluida la dirección de carrera, desde su impactante debut, que se va confirmando poco a poco también en el GP de Arabia Saudí. El asturiano acabó los Libres 3 en tercera posición con un gran crono de 1:29.483, con un AMR23 que en curva funciona igual de bien de lo que lo hizo en Baréin, pero en recta muestra un déficit importante de velocidad punta.

Sin embargo, no solo fue noticia el bicampeón por su crono o su destreza al volante, ya que fueron los directores de la prueba quienes le llamaron la atención durante esa sesión de libres. Los mandamases de Jeddah, los que deciden si hay sanciones, qué banderas mostrar y demás pusieron su mirada en Alonso, y para colmo, sin un motivo aparente.

Se acercaba el final de los libres 3, cuando en pantalla aparecía un mensaje alarmante: "Bandera blanca y negra para Fernando Alonso por no seguir las instrucciones del director de carrera". La confusión se hizo patente incluso en el box de Alonso. Sabían que podía haber pasado algo, pero ni siquiera Pedro Martínez de la Rosa supo aclarar a qué se debía.

"Por radio no le han dicho nada... No sabemos lo que ha pasado. Ni lo hemos comentado, y por radio no le han dicho nada", explicaba el embajador de Aston Martin a sus compañeros de DAZN. Poco después, por fortuna, encontró una explicación plausible: "Puede ser por las líneas de salida y de entrada del pit lane, pero me extraña mucho..."

Y, efectivamente, De la Rosa tenía razón. La bandera blanca y negra que vio Alonso se debió a un incidente en la salida de boxes, que es un punto ciego para los pilotos que se incorporan al asfalto y que, además, lo hacen en la segunda curva. El asturiano decidió apartarse para no estorbar, pero sacó todo el coche fuera de la pista y recibió la advertencia. Un pequeño susto para Alonso, pero mejor en unos libres que en clasificación o en carrera.