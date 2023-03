Pep Guardiola habla sobre la presión por ganar la Champions: "Si fuese entrenador del Real Madrid lo entendería, pero aquí..."

Pep Guardiola afronta, otro año más desde su llegada al Manchester City en 2016, el complicado reto de la Champions League. Al entrenador catalán se le resiste el título europeo, para cuya consecución fue contratado, algo que genera una presión excesiva que ha tratado de despejar antes de afrontar el choque de vuelta de octavos de final.

El de Sampedor habló alto y claro en la rueda de prensa previa al duelo ante el RB Leipzig al ser preguntado sobre si su labor en el City sería juzgada por los éxitos en Champions: "Sí. No quiero decir que esté de acuerdo de ello, pero estoy seguro de que seré juzgado por esta competición", algo que, como indicó, no comprende demasiado.

"Desde el primer día que llegué aquí me dijeron que venía a ganar la Champions. Si fuese entrenador del Real Madrid, que es algo que no va a suceder, lo entendería. Pero aquí... No sé". Unas declaraciones que realizó algo molesto y que después matizó con una reflexión personal: "No quiero presionarme a mí mismo. Tengo la bendición de estar aquí. Nunca pensé cuando llegué aquí que teníamos que ganarlo todo. O que cada año tengo que ganar tres o cuatro Champions League. A menos que seas el Real Madrid, el resto no puede hacerlo", desarrolló.

Nunca pensé cuando llegué aquí que teníamos que ganarlo todo

"Diría que si mi carrera acabara mañana y no pudiera ser seleccionador, estaría más que bendecido con lo que he hecho en el Barcelona, en Bayern de Múnich y aquí", aseguró antes de asegurar que siguen con la determinación de intentar triunfar en la Champions otro año más.