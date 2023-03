El testamento de Pelé incluye a una mujer que podría ser una hija no reconocida

Associated Press/LaPresse

El abogado de Marcia Cibele Aoki, viuda de Pelé, aseguró el martes que el testamento de la leyenda del fútbol podría incluir a una hija no reconocida. Esta tendría derecho a entrar en el reparto del 70% de los bienes, parte del patrimonio que Edson Arantes do Nascimento reservó para sus otros siete hijos, mientras que el 30% restante corresponde a la propia Marcia, su última esposa.

"Se indica la posibilidad de la existencia de otra hija, cuyo reconocimiento dependerá de una prueba de ADN que no se pudo realizar (a Pelé) por la pandemia y su estado de salud", explicó el abogado Me Kignel en unas declaraciones a la agencia AFP. "Es una brasileña que pide ser reconocida como su hija y de la que no sabemos mucho, salvo que ha emprendido acciones legales en Brasil por una búsqueda de paternidad", añadió.

De confirmarse la consanguineidad mediante una prueba que ahora requiere una muestra de ADN de uno de sus hijos, esta sería la octava hija del exfutbolista. En cualquier caso, no sería la única reconocida años después de su nacimiento, pues ya ocurrió antes con una hija nacida en 1964 (fruto de un romance con una ama de llaves reconocida en 1996) y otra nacida en 1968 (fruto de una relación extramatrimonial a quien reconoció en 2002).

En lo que respecta a la clienta de Me Kignel, la viuda Marcia Cibele Aoki, esta recibirá un 30% de sus bienes (cantidad aún no especificada a falta de un inventario completo) entre los que se encuentran tres inmuebles, un balneario y participaciones en la marca Pelé.