Así han quedado las votaciones del The Best: Benzema, también por detrás de Mbappé

Lionel Messi volvió a ser elegido mejor jugador jugador del mundo en los premios The Best. Su hazaña con Argentina en el Mundial de Qatar fue suficiente para coronarse por delante de la prodigiosa campaña de Karim Benzema, el otro gran favorito tras levantar una Champions épica y LaLiga con el Real Madrid. Sin embargo, el delantero blanco tampoco terminó en el segundo lugar, que fue para su compatriota, Kylian Mbappé.

Las votaciones no dejaron lugar a dudas a la hora de elegir al mejor futbolista del mundo. Seleccionadores, capitanes, prensa y fans eligieron al argentino, que levantó su segundo The Best con 52 puntos. El segundo más votado fue el '7' del París Saint-Germain, con 44 puntos, y en tercer lugar terminó el ariete madridista, con 34.

Benzema no fue la primera opción del capitán de la selección francesa, Hugo Lloris, que se decidió por el delantero de Bondy, como su excompañero en el Real Madrid, Pepe. Tampoco fue la de su compañero de equipo, David Alaba, que optó por Messi, igual que Manuel Neuer, Sergio Busquets, Robert Lewandowski, Martin Odegaard, Heung Min Son y Leonardo Bonucci, entre otros.

Sí lo fue de Luka Modric, uno de sus mejores socios en el conjunto blanco, mientras que el resto de votos del croata fueron para el capitán de la albiceleste y para Mbappé.

El actual Balón de Oro, que no estuvo presente en la gala, al igual que Thibaut Courtois, nominado al mejor portero, y Carlo Ancelotti, nominado al mejor entrenador, sí que fue elegido como uno de los integrantes del mejor once del año, compartiendo delantera con Mbappé, Messi y Haaland.