Horario de los premios FIFA The Best 2023: dónde ver online y por TV desde España

Este lunes 27 de febrero de 2023 se celebra la gala de entrega de premios de la FIFA, un evento conocido como premios The Best, que reconocen a los mejores jugadores y jugadoras de fútbol de esta temporada, posicionándose como uno de los galardones más prestigiosos en el mundo del fútbol.

De este modo, todos los aficionados podrán seguir la gala en directo, que se lleva a cabo en París, la capital francesa, a partir de las 21.00 horas (horario oficial peninsular) de este lunes 27 de febrero de 2023.

Dónde ver los premios The Best de la FIFA por TV

Para aquellos aficionados que quieran ver la coronación como mejores jugadores de 2023 por la FIFA a través de televisión y en directo, son varios los canales en abierto y de pago que retransmitirán la gala, en la que podrían ser protagonistas Leo Messi, Kylian Mbappé, Alexia Putellas o Karim Benzema, entre otros.

De este modo, en la programación de Mega se inicia el programa The Best FIFA Football Awards a partir de las 20.30 horas. Igualmente, en GOL se podrá seguir la Gala The Best FIFA Football Awards a partir de las 21.00 horas, mientras que se podrá seguir a través de Esport3 a partir de las 21.00 horas en Cataluña.

Por otro lado, quien quiera seguir la retransmisión de la gala de los premios FIFA online, en streaming, podrá hacerlo en directo a través de la página web de FIFA TV, donde se indica que el audio estará disponible en inglés, francés, portugués y español. La transmisión en directo comienza a las 21.00 horas a través de este enlace.

Los premios que se entregan en la gala FIFA The Best 2023

Los premios que se reparten durante esta gala de la FIFA reconoce tanto a jugadores como a jugadoras destacados, así como a la afición o a los entrenadores. En concreto estos son los premios: