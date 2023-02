Cinco meses después de la entrega del Balón de Oro, es el turno de The Best de la FIFA, que esta vez ha elegido París para desvelar este lunes el galardonado con el premio al mejor jugador del año, que en su categoría masculina se disputan Leo Messi, Karim Benzema y Kylian Mbappé, mientras que en la femenina Alexia Putellas es una de las tres finalistas junto a Beth Mead y Alex Morgan.

Esta vez, el Balón de Oro y el The Best parece que tendrán dos ganadores distintos. El Mundial no contó para el primero, al no haberse disputado aún, y si lo hace para el segundo, y por ello Messi es el gran favorito para llevarse el galardón después de la victoria de Argentina en Qatar.

La discreta temporada 2021/2022 que hizo con el Paris Saint-Germain le hizo al argentino quedarse incluso fuera de la lista de los 30 nominados para el Balón de Oro, pero su espectacular e histórica actuación en el Mundial le han convertido en el más claro candidato para llevarse su segundo The Best, trofeo separado del Balón de Oro desde 2016.

A Benzema, que ganó el Balón de Oro por su gran temporada con el Real Madrid, especialmente en la Champions, parece que le penalizará su ausencia en el Mundial, donde una lesión los días antes del inicio le impidió participar.

En cuanto a Mbappé, fue el máximo anotador en Qatar y artífice de que Francia llegara al subcampeonato, pero puede que se quede por detrás que su compañero del PSG por haber perdido ante Messi la final.

A diferencia del Balón de Oro, que se otorga con los votos de un jurado de periodistas de todos los países de la FIFA, The Best cuenta con cuatro jurados que pesan un cuarto cada uno: seleccionadores, capitanes, periodistas y aficionados, que pueden votar a través de una plataforma digital.

En el terreno femenino, Mead cuenta con ventaja, gracias a la victoria de Inglaterra en la Eurocopa, donde fue bota de oro y mejora jugadora, aunque no ha ganado nada con el Arsenal.

Putellas, que ya se alzó con el The Best el año pasado, ganó la liga española con el Barcelona y llegó a la final de la Champoions, pero se perdió la Eurocopa por su grave lesión. Por su parte, Alex Morgan fue la máxima goleadora de la liga estadounidense con el San Diego Wave.

Otros premios

Junto a los dos premios de mejor jugador, masculino y femenino, la gala de París, en la lujosa Sala Pleyel, dará a conocer también al mejor entrenador, entrenadora, portero, portera, la mejor afición y el mejor gol, conocido como el premio Puskas.

El seleccionador argentino Lionel Scaloni, ganador del Mundial, aparece como favorito frente al técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, vencedor de la liga española y la Champions, y al español del Manchester City Pep Guardiola, que llevó a su equipo a un cuarto título en los últimos cinco años en la Premier y a las semifinales en Europa.

La entrenadora del Lyon, Sonia Bompastor, ganadora de la Champions y de la francesa, la seleccionadora de Brasil, la sueca Pia Sundhage, ganadora de la Copa América, y la de Inglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman, campeona de Europa, optan al premio de mejor entrenadora.

El argentino Dibu Martínez, campeón del mundo en Qatar, el belga del Real Madrid Thibaut Courtois, campeón de España y de Europa con su club, y el marroquí del Sevilla, Yassine Bono, artífice del buen Mundial de su equipo, optan al premio al mejor portero.

En la categoría femenina, las finalistas son la alemana Ann-Katrin Berger, que a sus 32 años siguió jugando la Eurocopa pese a que volvió a resentirse del cáncer de tiroides que había tenido años antes; la inglesa Mary Earps, campeona de Europa de naciones; y la chilena Christiane Endler, ganadora de la pasada edición y que este año con el Lyon ganó la liga francesa y la Liga de Campeones.

Para el premio Puskas destaca el tanto logrado por el polaco Marcin Oleksy, futbolista amputado que consiguió un gran tanto el 6 de noviembre de su país en el duelo de la liga de su país entre el Warta Poznan y el Stal Rzeszów.

Junto a él, optan al premio el conseguido por el brasileño Richarlison en el Brasil-Serbia del pasado Mundial el 24 de noviembre de 2022 y el que consiguió el francés Dimitri Payet en un Olympique de Marsella-Paok en la Liga Conferencia el 7 de abril de 2022.

La pasión de la hichada argentina en el pasado Mundial, el comportamiento de los japoneses, que limpian la grada al final de cada partido y la actitud del saudí Abdulla Alsulmi, que durante 55 días cruzó el desierto de su país para ver los partidos de su selección, optan al premio a la mejor afición.