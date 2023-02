Laporta carga con dureza contra Tebas mientras que el Real Madrid elige no pronunciarse sobre el 'caso Negreira'

La esperada aparición de Joan Laporta, seis días después de que se destapara al ‘caso Negreira’, fue para defender que todo se trata de una campaña de desprestigio contra el club azulgrana y acusar a Javier Tebas de querer desestabilizar a la entidad. De dimitir, nada de nada: "No le daré el gusto a Tebas de dejar de ser presidente del Barcelona". Mientras, los clubes, a través de la Comisión delegada de LaLiga, también se pronunciaron, mostrando su "rechazo" y "repulsa", pero sin la participación de dos de ellos: uno, obvio, el Barça; el otro... el Real Madrid.

Gran parte de la comparecencia del presidente blaugrana giró en torno a la figura de su homólogo de LaLiga. "No perdona ni soporta que el club no suscriba el acuerdo con CVC y que defendamos posiciones de hacer una Superliga. El señor Tebas, dicho públicamente, ha manifestado su deseo de que deje de ser presidente del FC Barcelona, porque conmigo de presidente no puede manejar el Barça desde la distancia", afirmó Laporta. "En su trayectoria ha mostrado su antibarcelonismo, su fobia y miedo al Barça. En 2005 ya no quería que Messi jugara con el Barça", continuó el dirigente.

Sobre el caso, Laporta informó de que se ha abierto una investigación: "Desde el FC Barcelona, a través del área de ‘Compliance’, se ha tomado la decisión de externalizar la investigación de los hechos. Se están llevando a cabo unas actuaciones por parte de un abogado externo al club", indicó.

"Tenemos ganas de dar todas las explicaciones, no será muy tarde. Pero en mi primer periodo como presidente, estas facturas se pagaban en base a un factor documental y unos vídeos que demostraban que se hacían estos servicios", explicó sobre los pagos que se hicieron durante su primer mandato al excolegiado Enríquez Negreira, entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros.

Poco después, los clubes se pronunciaron de manera conjunta por primera vez sobre el caso. Después de que el lunes no hubiera un comunicado colectivo debido a la negativa de FC Barcelona y Real Madrid, y sí que lo hicieran de manera individual el Sevilla y el Espanyol, la Comisión delegada de LaLiga, formado por varios clubes –entre los que están Atlético de Madrid, Sevilla, Betis, Real Sociedad, Villarreal, Cádiz y Getafe–, expresó su "rechazo y repulsa" por el ‘caso Negreira’ y declaró estar "trabajando activamente" para esclarecer «cualquier irregularidad».

En el mismo comunicado, LaLiga informó de que había dos clubes que no se habían adherido, refiriéndose sin citarlos a Barça y Madrid.