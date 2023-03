Álex Jiménez, la joven promesa del kárate español que conquistó Europa con una rotura en el isquiotibial: "No podía sentir la pierna"

P:¿Tiene alguna canción para motivarse o entrenar?

​R:No tengo una en concreto, pero mi entrenador me pone rock para motivarme y lo consigue.



P: ¿Qué prefiere, películas o series? ¿Alguna favorita?

R: A día de hoy creo que prefiero series, mi favorita es 'Vikingos'.

​

​P: ¿Alguna manía o ritual en las competiciones?

​R: No tengo muchas, pero una de ellas es la ropa interior, siempre compito con la misma.

​

​P: ¿Deporte favorito que no sea el kárate?

​R: Me encanta el fútbol, soy seguidor del Granada CF.

​

​P: ¿Una afición fuera del deporte?

​R: Me gustan mucho los videojuegos, especialmente el FIFA. También me gusta mucho descansar en mis ratos libres, dormir.

​

​P: ¿Un alimento con el saltarse la dieta?

​R: Pues no tengo una dieta muy estricta, de vez en cuando puedo comer algo que me gusta porque controlo mi peso bastante bien. Si quiero pecar me como un kebab, en un entrenamiento ya lo he quemado (risas).