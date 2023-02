Lo que revelan las declaraciones de los testigos del 'caso Alves': las acompañantes de la víctima reafirman que se sobrepasó con ellas

El proceso judicial por la presunta violación de Dani Alves a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona ha continuado este viernes con la declaración de varios testigos clave ante la jueza: las dos acompañantes de la víctima, el portero del local que la vio salir llorando y el director del establecimiento, así como otros cuatro trabajadores.

Las dos mujeres han suscrito ante la magistrada el testimonio que habían ofrecido ante los Mossos d'Esquadra la noche que se produjeron los hechos, del 30 al 31 de diciembre, cuando aseguraron que el futbolista también se había excedido con ellas. En concreto, la amiga de la joven aseguró que el brasileño la tocó "con violencia" y cogió su mano para colocarla sobre sus genitales.

Además, con su declaración también han ratificado las afirmaciones de la víctima, que aseguró que en un momento en el que se alejó del reservado vio "lo pegado que estaba" a sus amigas", que "tontea mucho con las tres" y "tiene la mano muy larga".

La joven también detalló que, antes de que se produjese la agresión sexual, Alves señaló una puerta "que ella no sabía" dónde conducía, lo que coincide también con la versión ofrecida por sus acompañantes, que manifiestan que no tenían conocimiento de que el reservado tuviese baño privado, según informa El Periódico.

En este sentido, confirman que no existía en el lugar señalización de ningún tipo que indicase que esa puerta conducía a un lavabo, lo que les llevó a pensar que no se trataba de un servicio. Una de ellas ha precisado, tal y como recoge el mismo medio, que pensaba que daba a otra estancia, mientras que la otra ha concretado que creía que era un espacio para fumar. Estas declaraciones también se sustentan en que una de ellas necesitó ir al baño y no accedió a ese, sino al de la discoteca.