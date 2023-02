El Real Madrid visita Mallorca este fin de semana, y Vinícius sigue en el ojo del huracán un partido más, acusado de provocador. En esta ocasión ha sido Raíllo, capitán del equipo bermellón, quien ha arremetido contra el extremo brasileño en el Twitch de DAZN: "Si el día de mañana tengo que poner de ejemplo para mis hijos a algún jugador, pondré a Modric o Benzema, pero nunca lo pondría a él".

En partidos anteriores entre Mallorca y Madrid, Vini ya tuvo sus más y sus menos con los futbolistas mallorquinistas, en especial con Pablo Maffeo y con el mencionado Raíllo. En la pasada Liga, Rodrygo y Vini denunciaron la excesiva violencia en las entradas de ambos futbolistas en su visita a Son Moix, pero estos hicieron caso omiso y culpabilizaron a los brasileños. Raíllo, de hecho, terminó lesionando a Rodrygo, pero vio la amarilla y la atribuyó al madridista: "Llevar una camiseta blanca hace que cambie el criterio".

Un tiempo después, el pasado septiembre, el Madrid derrotó por 4-1 en el Santiago Bernabéu al Mallorca y el baile de Vinícius al celebrar su gol desató la cólera rival. El propio Vini denunció que Aguirre había instruido a sus jugadores para 'seguir pegándole', y Raíllo le atacó en el pospartido: "Vinícius que baile pero que no falte, que no insulte y no menosprecie a los compañeros de profesión; luego cuando se le tilda de provocador usa el comodín del racismo".

Este fin de semana se escribe un nuevo capítulo en esta rivalidad generada contra Vinícius por defensas que han sido incapaces de pararle sobre el terreno de juego. Las últimas semanas han sido convulsas en este sentido para Vinícius, especialmente antes del derbi copero con el Atleti y el muñeco colgado de un puente, pero parece que aún hay futbolistas empeñados en señalar al brasileño como 'provocador' para justificar la violencia en el fútbol.