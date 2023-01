El Madrid se entromete en el fichaje de Fran García por el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso

El mercado de fichajes sigue moviéndose en enero a pesar de que las diferentes competiciones oficiales opaquen los anuncios y traspasos que se están produciendo en esta fechas. Además, mercados como el español apenas están teniendo actividad relevante más allá de la salida de Memphis Depay del Barça al Atlético de Madrid, que dejó ir a Joao Félix cedido al Chelsea, a una Liga como la inglesa que sí está invirtiendo, de nuevo, lo que el resto necesita ahorrar y no se pueden permitir.

En esta tesitura, uno de los nombres de nuestro país que más ha sonado en las últimas fechas es del Fran García, lateral zurdo titular del Rayo Vallecano. Bajo las órdenes de Andoni Iraola, el canterano madridista se ha ganado un hueco en el once titular rayista y está dejando actuaciones memorables en Primera División, lo que ha despertado el interés de grandes equipos nacionales e internacionales.

Uno de los equipos más interesados viene de Alemania, y no es otro que el Bayer Leverkusen del ex madridista Xabi Alonso. El técnico donostiarra tomó las riendas del equipo hace pocos meses, con la temporada ya empezada, y lo ha llevado de la 17ª a la 8ª posición en este breve periodo de tiempo. Aun así, parece que Alonso no está satisfecho todavía, y se ha interesado por el futbolista manchego para reforzar la plantilla de su equipo.

Sin embargo, el Madrid se guardó inteligentemente una opción de compra preferencial para recuperar al jugador formado en 'La Fábrica', del que posee el 50% de sus derechos, por apenas cinco millones, la mitad de la actual cláusula de salida del futbolista, de diez millones, que está dispuesto a abonar el Bayer. Aún no se ha tomado una decisión en firme, pero si se confirma la intención de los bávaros de acometer su fichaje, es muy posible que Florentino levante el teléfono para llamar a Martín Presa y 'torpedear' el fichaje.

La defensa merengue está en cuadro actualmente, las lesiones asolan a sus centrales y laterales, y un refuerzo como Fran García, formado en la casa y por un precio más que asequible, sería una gran solución. Además, aunque no se quede en el equipo, en el Real Madrid tienen claro que su valor es muy superior a lo que ofrece el club de la Bundesliga, y quiere evitar a toda costa perder dinero en la operación.

La cúpula madridista incluso valora dejar cedido el medio año que resta a Fran García en el Rayo y decidir sobre él en verano, pero intentarán evitar a toda costa que se marche por una cantidad muy inferior a su valor real. Mientras, tanto Xabi como Iraola permanecen a la expectativa, conscientes de que Mendy sigue pugnando con el club por una renovación al alza, y que no cuenta con un suplente de garantías.