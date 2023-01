Xavi, sobre la intensidad de Gavi: "En la selección es una maravilla y en el Barça se pasa de la raya"

Xavi Hernández se ha pronunciado este martes sobre el amplio debate creado en torno a la intensidad que Gavi muestra sobre el terreno de juego para apuntar que la opinión sobre él difiere dependiendo de la camiseta que vista, porque cuando es la de la selección española "es una maravilla", mientras que cuando lleva la del FC Barcelona "se pasa de la raya".

Para el técnico culé, su jugador recibe "muchas faltas y le pitan pocas". "¿Esto que es de los creadores del 'Villarato' y del dóping también?", ha ironizado, antes de opinar que "me parece que cuando Gavi juega en la selección es una maravilla y cuando está en el Barça se pasa de la raya".

Y ha continuado señalando que "con la selección es un ejemplo de garra y de coraje...y si ganamos gusta menos". Por eso, ha subrayado que quiere "que le ponga la misma pasión o incluso más", y, sobre todo, "que no frene porque no tiene techo".

El centrocampista andaluz es uno de los jugadores que apuntan a empezar de inicio la eliminatoria a partido único de este miércoles contra la Real Sociedad, al que Xavi ha definido como "un señor equipo". El partido ante los donostiarras, será "clave" y decisivo" para el devenir de la temporada, ha confesado Hernández.

La tecla que el conjunto blaugrana debe pulsar para ganar el encuentro pasar por "robarle el balón", pues es un equipo que está "muy cómodo" con la posesión y que pone "la línea defensiva muy alta". "Tienen un sistema diferente y eso les permite ser muy dominadores del juego", ha avanzado.

En este sentido, "nosotros tenemos que ser agresivos sin balón porque si no, sufriremos", ha advertido, y ha reconocido que el estilo que propone Imanol Alguacil "se parece mucho al modelo de juego que nosotros queremos".

En este sentido, alabó el 'sello' de Imanol Alguacil en la Real. "La apuesta de Imanol desde hace años es excelente. Es un entrenador contrastado, que ha hecho historia porque ha ganado títulos con la Real. Me gustan muchas cosas de la Real, es un señor equipo y en eso el mérito es de Imanol", comentó.

Consciente de la importancia del duelo, ha pedido el apoyo de la afición: "Hago un llamamiento para que haya 80.000 personas como el otro día". Además, ha recalcado que "es un partidazo y estamos en un buen momento de forma a pesar del partido contra el Getafe". "Son unos cuartos muy interesantes", ha asegurado.

El reencuentro de Lewandowski con Gil Manzano

Xavi no ha querido dar "pistas" en el entrenamiento sobre el posible once inicial, ni siquiera acerca de la titularidad de Iñaki Peña en la portería, y y ha restado importancia a la designación de Jesús Gil Manzano como árbitro del partido después de que expulsara al delantero polaco Robert Lewandowski en Pamplona.

"Intentaremos recibirle de la mejor manera posible. Los árbitros están contentos con su trabajo cuando no pasa nada. Por parte de Robert tampoco hay ningún problema porque estará pendiente del juego. Siempre les digo a mis jugadores que se olviden del árbitro porque son situaciones que no controlamos. Eso no va