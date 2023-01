La multinacional Legends pide paso al Getafe

El Getafe Club de Fútbol y Legends han llegado a un acuerdo de 15 años, que se centrará en impulsar el crecimiento sostenible en las áreas clave de generación de ingresos del negocio de la entidad. La multinacional será parte activa de la comercialización de localidades premium, patrocinios y soluciones tecnológicas. Un enfoque colaborativo y estratégico para el desarrollo del Club. Se utilizará la plataforma única de servicios de 360 grados de Legends como parte de la asociación expansiva, incluyendo además los patrocinios y soluciones tecnológicas.

“La evolución del Club en los últimos años en el apartado deportivo, económico y social nos ha llevado a codearnos con algunos de los equipos más potentes del fútbol europeo. Este acuerdo permite seguir desarrollando las áreas de negocio y hacer del Coliseum un estadio del Siglo XXI. Estamos muy satisfechos de aliarnos con una empresa de tal magnitud”, asegura Ángel Torres, presidente del Getafe Club de Fútbol.

Los azulones colaboran con muchas de las marcas deportivas, de entretenimiento y atracciones más emblemáticas del mundo. Además, creará un nuevo equipo para guiar y entregar el proyecto junto con el grupo de expertos internacionales y nacionales de Legends.

Grandes de Europa y de España

En Europa, Legends también cuenta entre sus clientes al Liverpool FC, Manchester United FC, The Shard, Rugby World Cup 2023, UFC, The European Tour y Ryder Cup. La empresa ha asesorado en numerosos proyectos de desarrollo como los del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham Hotspur, Liverpool FC, Everton, Leicester City, Paris Saint-Germain, Feyenoord, Inter de Milán, AS Roma, Parma Calcio 1913, Club América y CF Monterrey, entre muchos otros.

“El Getafe Club de Fútbol ha adoptado lo que se necesita para estar a la vanguardia de la experiencia de los aficionados del deporte. Estamos orgullosos de asociarnos con esta entidad, aprovechando nuestra experiencia para acelerar el crecimiento del Club a través de una serie de experiencias de los fans y abonados”, asegura Jesús Bueno, director general de Legends en España y Portugal. “Trabajaremos codo con codo con la dirección del Getafe para asegurar una estrategia de ventas centrada en el crecimiento sostenible, y a largo plazo del Club, y en ofrecer una experiencia de primera clase a sus aficionados” añade el ejecutivo.

“Este acuerdo para el Club supone la posibilidad de continuar con su proceso de expansión de marca internacional. Además de un impulso del área comercial y una mejora de las experiencias de nuestros aficionados”, añade Alberto Heras, director de marketing y comercial del Getafe Club de Fútbol.