El Dortmund asegura que no tiene oferta del Real Madrid por Jude Bellingham

Jude Bellingham es el gran objetivo del Real Madrid para la próxima temporada, pero de momento no hay oferta oficial por el jugador inglés al Borussia Dortmund, según aseguró el director deportivo del equipo alemán, Sebastian Kehl.

"No hay ofertas en absoluto por Bellingham", afirmó Kehl ante el evidente interés de varios equipos, entre ellos Real Madrid y Liverpool, para hacerse con el jugdor. "Actualmente no hay presión. Jude quiere concentrarse completamente en el fútbol", aseguró el dirigente, que insistió en que el jugador no saldrá en el mercado invernal.

"Jude ha tenido un desarrollo increíble aquí. Con su forma de jugar al fútbol, su espíritu de lucha y su compromiso, se ha convertido en un verdadero jugador del Borussia que se identifica mucho con el equipo", afirmó Kehl en declaraciones a la revista Kicker.

El directivo de la entidad alemana desveló que la intención del club es que siga algún año más en el Dortmund. "Desde un punto de vista puramente deportivo sería estúpido querer renunciar a Jude Bellingham", insistió Kehl. "Hablaremos con él y sus padres a su debido tiempo", añadió.

El contrato de Bellingham con el Borussia Dortmund finaliza el 30 de junio de 2025, pero sus grandes actuaciones y su enorme papel en el Mundial han hecho que sean varios los clubes que desean hacerse con sus servicios. De momento, la intención del club germano es que no salga, o al menos no en este mercado invernal.