Sandra Gómez, líder en Rally2 en el Dakar, se queda sin participar en la sexta etapa por no llegar a tiempo en la salida

La española Sandra Gómez estaba brillando en el Rally Dakar 2023 y completando buenas actuaciones en las cinco etapas que se han disputado hasta ahora. Marchaba líder de la clasificación tras ganar la quinta prueba, pero ha sufrido un duro revés este viernes al no poder participar en la prueba por no haber llegado a tiempo a la salida.

Así ha informado la organización poco después de que arrancase la carrera. "La española ha perdido tiempo esta mañana y no ha podido llegar a tiempo a la salida de la especial. Por lo tanto, no podrá participar en la etapa de hoy", ha escrito en la retransmisión en directo de la etapa.

Gómez había logrado ascender hasta la primera posición de la tabla tras hacer un tiempo de 5:50:10 en la quinta especial este jueves en Ha'il, aprovechando el día complicado que atravesó la neerlandesa Mirjam Pol, que cruzó la meta 1:15:24 después que la madrileña.

De esta manera, lideraba la categoría femenina de Rally2 con 54 minutos de ventaja sobre Pol, segunda, y con tres horas y 35 sobre la sudafricana Kirsten Landman.

"Ha ido bien", resumió sobre su actuación, en la que "salí bien, me veía bien y he ido tirando", explicaba, e indicaba que alrededor del kilómetro 50 encontró otros pilotos con los que corrió hasta el repostaje. En este punto, "he aflojado un poco porque no podía más, he ido un rato sola" buscando "una trazada que me fuera agradable para no cansarme mucho". "Al final, he vuelto a alcanzar al grupo, y he llegado a meta cansada, pero contenta", aseguró.