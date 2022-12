Luis De la Fuente y Julen Guerrero suenan con más fuerza para entrenar a la Roja

El hasta ahora seleccionador español, Luis Enrique Martínez, no va a seguir al frente de la absoluta después de la debacle del Mundial de Qatar. La directiva de la RFEF aterrizó ayer por la tarde en Madrid y puso en preaviso a todos los afectados, para reunirse en la Ciudad del Fútbol de las Rozas y solventar la vacante que dejaría el técnico asturiano, a la mayor brevedad. No quieren demorarse en el tiempo y en las ondas ya suenan los nombres de los posibles entrenadores que dirijan a la Roja: Luis de la Fuente junto Pablo Amo; y Julen Guerrero, quien ocuparía el puesto en la Sub 21 de De la Fuente.

Fuentes federativas aseguran que "la decisión puede tardar incluso hasta el sábado", pero lo que es cierto es que "se decidirá esta semana".

España evolucionó en su modelo de juego y consiguió ser un referente no ya europeo, sino mundial. El resto de selecciones entendieron que había que seguir la estela española y modificaron su rutina y su conducta hasta conseguir auténticas potencias mundiales como Inglaterra, Francia o Países Bajos.

Es el turno de los nuevos seleccionadores elegidos por la RFEF, a cuyo cargo está Luis Rubiales. Se espera mucho de los nuevos líderes que escojan, ya que tendrán la tarea de transformar el modelo que no ha funcionado en Qatar. Estudiarán y reconducirán a un equipo joven donde todos tienen cabida. Luis de la Fuente los conoce bien. A seis de ellos los ha entrenado en el camino al éxito en los pasados Juegos de Tokio. Solo queda esperar la decisión de la entidad.