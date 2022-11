La precocidad de Pablo Martín Páez Gavira 'Gavi' a estas alturas no sorprende absolutamente a nadie, pues ya destrozó todos los récords registrados en su club, el FC Barcelona, cuando irrumpió con apenas 17 años en el primer equipo blaugrana, tirando las puertas del primer equipo abajo y estableciéndose como una de las principales esperanzas culés (y españolas) para el futuro. Un futuro que, después de ganar este año el Trofeo Kopa y el Golden Boy y viendo su exhibición frente a Costa Rica, está ya aquí, y viene imparable.

Fiel a su extraordinaria progresión, el debut de Gavi en un Mundial no podía defraudar, y no lo hizo. Muy cómodo en el sistema de Luis Enrique, fue un incordio constante gracias a su intensidad, algo innegociable en su juego, y al acierto en el pase al primer toque y en el desmarque. Fue indetectable para los costarricenses, que lo pagaron caro. Se llevó el 'mvp' del partido después de meter un golazo de museo, técnicamente exquisito por la dificultad del golpeo, en una volea sin dejar caer el balón, con el exterior, entrando en carrera y pegando el esférico al palo.

Sin embargo, ninguno de estos logros consigue acercarse a los récords que ha batido Gavi contra Costa Rica. Lo primero que consiguió, nada más pisar el césped del Estadio Al Thumama tras el pitido inicial del árbitro, fue superar una marca que permanecía en posesión de otro ilustre canterano azulgrana, Cesc Fábregas, la del debutante más joven en la historia de España en un Mundial. Mientras Cesc lo hizo con 19 años y 41 días, dejando atrás a otra leyenda como Julen Guerrero, Gavi lo ha logrado tan solo con 18 años y 110 días.

Misma edad y mismo partido con los que ha logrado, gracias a ese golazo, superar otro récord mucho más antiguo de la Selección española. Hay que retroceder al Mundial de Inglaterra de 1966 para encontrar al goleador más joven en un Mundial en la historia de España, el mítico jugador madridista Pirri, que vio portería con 21 años y 122 días, en la derrota de España ante Argentina por 2-1. Muy lejano en el tiempo ese récord, y muy amplia la brecha que ha rebajado Gavi, más de tres años menor que Pirri al convertir por primera vez en un Mundial.

No contento con todo esto, además, Gavi ha logrado otro hito que, si bien no le sitúa como el número 1, podría ser incluso más importante si se analiza en perspectiva. Gavi, con el gol ante Costa Rica, es ya el segundo goleador más joven en la historia de los mundiales. Entre todas las selecciones, países y jugadores que han participado, Gavi es el segundo jugador más joven en anotar. Y no acaba ahí, porque en esa comparación únicamente le supera el que para muchos es el mejor jugador de la Historia: Edson Arantes do Nascimento 'Pelé'.

'Ô Rei' ostenta el récord de Copas del Mundo ganadas con 3, por supuesto, pero en la primera de ellas (Suecia 1958) estableció con su doblete ante la anfitriona en la final ese récord al que Gavi no ha podido dar caza, siendo con 17 años y 249 días el futbolista más joven en marcar en un Mundial. Si el Mundial de Qatar se hubiese disputado en las fechas habituales de los mundiales, en verano, es probable de hecho que hubiese superado el récord de Pelé, lo que no resta mérito a lo logrado por un chico de apenas 18 años, cumplidos el pasado agosto, que sigue demostrando que su talento no tiene techo.

