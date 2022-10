El surrealista y confuso momento en que Verstappen se entera de que ha ganado el mundial de F1: "¿Soy campeón o no?"

El circuito de Suzuka ha sido testigo este domingo de uno de los desenlaces de un campeonato del mundo más surrealistas y confusos que se recuerdan en la historia de la Fórmula 1, pues Max Verstappen, que ha logrado coronarse bicampeón del mundo en el Gran Premio de Japón, donde acabó primero, no sabía si había conseguido revalidar el título o no.

Muchas cosas ocurrieron en la decimoctava prueba del Mundial de F1. La lluvia y los accidentes de Carlos Sainz (Ferrari), Alex Albon (Williams) y Pierre Gasly, que dio el susto mayúsculo al encontrarse una grúa en mitad de la pista, impidieron que la carrera se resolviese con las 53 vueltas que la caracterizan, y terminó haciéndolo con el límite de tiempo de tres horas. Esto provocó una confusión general en el pit lane, pues no se sabía a ciencia cierta la puntuación que otorgaría Dirección de Carrera en Japón.

La última vuelta en Suzuka, con el cronómetro ya a cero, terminó de confirmar la locura que se había vivido en la carrera. Charles Leclerc (Ferrari), el principal rival de Verstappen este 2022, marchaba segundo, con Sergio 'Checo' Pérez pisándole los talones. El monegasco terminó cediendo a la presión del mexicano y se salió de pista en la última chicane del circuito, recuperando la posición tras pasar por fuera, lo que a posteriori haría que cediese su posición a Pérez tras ser sancionado con cinco segundos.

Cara a cara al LÍMITE entre Leclerc y Checo Pérez



Al monegasco le caen 5 segundos de sanción y el mexicano termina SEGUNDO 🙌#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/5nZ8M1tGMo — DAZN España (@DAZN_ES) October 9, 2022

'Mad Max' vio la bandera de cuadros cruzando la línea de meta primero, sin ser consciente de la penalización al piloto de Ferrari y de los puntos que sumaría tras la conclusión de la carrera. Se bajó del coche y celebró con sus mecánicos la victoria... pero no el campeonato, porque aún no sabía que el Mundial ya era suyo. "Hubiera sido genial ganar el campeonato aquí, pero tenemos una gran oportunidad en la siguiente carrera", dijo el piloto de Red Bull en la primera entrevista tras la prueba.

No se enteró de que era bicampeón del mundo hasta que el entrevistador, que hablaba entonces con Sergio Pérez, llamó su atención mientras conversaba tranquilamente con Leclerc. El periodista le instó a acercarse y le comunicó que había un cambio en la clasificación final: Checo segundo y el monegasco tercero, lo que significaba para él que ya no había más campeonato que pelear, porque ya tenía su nombre escrito.

El momento en el que Verstappen se enteró de que era BICAMPEÓN DEL MUNDO 🙌#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/c2JxhvA3K3 — DAZN España (@DAZN_ES) October 9, 2022

Verstappen se acercó contrariado. El neerlandés casi no supo cómo reaccionar cuando le confirmaron que era bicampeón: "¿Qué puedo decir? Increíble, por supuesto", atinó a pronunciar mientras el público gritaba para celebrar su campeonato. Al final, la emoción le pudo y dejó la entrevista para abrazarse con sus mecánicos y su novia, Kelly Piquet, para celebrar el campeonato.

La euforia duraría poco, porque pronto en el pit lane reinaría la confusión porque la FIA aún no había anunciado si se otorgarían todos los puntos. Este desconocimiento generó dudas sobre si Max ya era matemáticamente campeón o tendría que esperar a Austin, y terminaron diciéndole que aún no había ganado el Mundial.

"¿Eres campeón o no?", le diría Pérez a Verstappen en el antepalco del podio. "No", respondería el neerlandés con una media sonrisa de incredulidad antes de preguntarle qué le había pasado con Leclerc.

¡MOMENTAZO!



Ni Verstappen ni Checo sabían si al final Max era campeón del mundo 😂#JaponDAZNF1 🇯🇵 pic.twitter.com/OsazSl5tvt — DAZN España (@DAZN_ES) October 9, 2022

Mientras ambos compañeros conversaban, un comisario de la FIA le confirmaría que sí lo era. "Eres campeón del mundo", se le escucharía decirle al piloto de Red Bull, que acogía la noticia haciendo un gesto de no entender nada. "Pero no soy campeón. ¿Lo soy?", preguntaría sin querer volver a hacerse ilusiones. "¿Estás seguro?", volvería a cuestionar antes de recibir la confirmación definitiva.

Así, Verstappen subiría a lo más alto del podio sabiendo que era bicampeón y recibido por el público y la realización como tal, pero con la sensación de celebrar el Mundial de forma algo fría, sin poder estallar de felicidad y sin la tradicional vuelta al circuito como campeón como consecuencia de la confusión.

"No sabíamos cuántos puntos íbamos a tener al principio. Una vez nos dijeron que se iban a otorgar todos los puntos, Charles con los cinco segundos, ya estaba claro. Pero antes de eso era un 'sí, no, sí, no'. Al final, sí", explicaría él mismo sobre lo ocurrido con una sonrisa. "Ha sido una temporada muy especial hasta ahora", ha resumido su campaña.