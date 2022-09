Ricky Rubio vuelve a los Cavaliers: "Sentía que tenía una asignatura pendiente"

El base español, Ricky Rubio, confesó este lunes durante la presentación de los Cavaliers que tras la grave lesión que sufrió en diciembre de 2021 sentía que "tenía una asignatura pendiente" con el equipo y que por eso está de vuelta en Cleveland.

Rubio fue presentado por los Cavaliers junto con el resto de la plantilla que este año incorpora como una de sus principales novedades a Donovan Mitchell, con quien el base español jugó en los Utah Jazz.

El jugador explicó este lunes que quería volver a Cleveland porque sentía que tenía "una asignatura pendiente" con el equipo.

10-12 meses de baja

"El año pasado podíamos haber tenido mucho éxito y no quería perderme la oportunidad de seguir construyendo sobre lo que hicimos el año pasado", declaró el base de El Masnou.

Rubio también dijo que no quería poner fecha a su regreso a la competición y que ahora está en la fase de volver a entrenar.

"Cambia cada semana. Quería estar listo para el inicio de la pretemporada pero sabía que era prácticamente imposible", explicó.

"Mi preparador y el equipo médico me han dicho que entre 10 y 12 meses. Es mucho tiempo", continuó.

Volver en diciembre

También dijo que no tenía "ni idea" de cuándo podría volver a los entrenamientos con el equipo. "Podría ser seis semanas pero en cinco podría estar listo para jugar. Espero que en diciembre pueda jugar pero quién sabe".

Lo que Rubio si está seguro es de que cuando vuelva a las pistas estará "al 120%".

"Me siento realmente bien. He estado trabajando mucho este verano. Veamos como va en las próximas dos o tres semanas, como mi mente y mi cuerpo conectan. Me voy a tomar mi tiempo, ir paso a paso sin saltarme nada porque hemos estado trabajando mucho para llegar a donde quiero estar", dijo.

Tiene un cocinero en casa

El jugador declaró que tras su lesión, su objetivo era "regresar mejor que antes" y que para ello puso en marcha, con la ayuda de sus preparadores, "un plan de entrenamiento mental, dietético, completo, para volver más fuerte".

"Y lo estoy alcanzando. He tenido el mejor verano de mi carrera. Incluso he contratado a un cocinero para mi casa, algo que nunca había tenido", explicó.

El retorno de Rubio a Cleveland se produce tras la rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda que el base sufrió el 28 de diciembre de 2021 en el partido que los Cavaliers disputaban a los New Orleans Pelicans.

Tras su lesión, Rubio fue transferido a los Pacers aunque nunca jugó con los de Indiana. En julio de este año, los Cavaliers volvieron a contratar a Rubio con un contrato de tres años.