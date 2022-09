Alexia Putellas apoya a las 15 jugadoras que por su estado emocional y de salud piden no ser convocadas con la selección

Alexia Putellas, la jugadora del Barcelona y actual Balón de Oro, ha mostrado su apoyo a las quince jugadoras que han remitido un escrito a la Federación Española de Fútbol en el que informan que, debido a su estado “emocional” y de “salud”, no están en condiciones de acudir de momento a una convocatoria de la selección nacional.

El escrito se conoce después de que la Federación señalara que las jugadoras habían pedido la destitución del seleccionador nacional, Jorge Vilda.

Según ha informado la Cadena SER, el escrito que han enviado jugadoras de la selección dice: "Por la presente les informo que por los acontecimientos acaecidos en la selección española y la situación generada, hechos de los cuales son ustedes conocedores, están afectando de forma importante a mi estado emocional y por lo tanto a mi salud".

"Debido a todo ello", añade, "actualmente no me veo en condiciones de ser jugadora seleccionable para nuestro equipo nacional y por este motivo solicito no ser convocada hasta que la situación no sea revertida. Mi compromiso con el equipo en el pasado, presente y futuro fue, es y será absoluto. Y soy la primera que deseo conseguir el máximo de número de éxitos deportivos para nuestra selección. Quedo a su entera disposición para lo que consideren oportuno siempre con el objetivo de buscar lo mejor para nuestra selección nacional".

Putellas, que está lesionada, por lo que no puede ser convocada de momento, y que no estaba entre las quince jugadoras que remitieron el escrito ha difundo este viernes en sus redes sociales el comunicado que este viernes han hecho público sus compañeras, en el que lamentan que la federación "haya hecho pública, de forma parcial e interesada, una comunicación privada, con información que afecta a nuestra salud -que es parte de nuestra intimidad-, remitida en respuesta a la petición de la propia Federación de conocer quiénes de nosotras queríamos no ser convocadas”.

La internacional y Balón de Oro muestra así su adhesión a los planteamientos de sus compañeras que aclaran que “en ningún caso hemos renunciado a la Selección Española de Fútbol tal y como señala en su comunicado oficial la RFEF”.

"Como dijimos en nuestra comunicación privada hemos mantenido, mantenemos y mantendremos un compromiso incuestionable con la Selección Española. Es por ello por lo que solicitamos en nuestra comunicación remitida a la RFEF no ser convocadas hasta que no se reviertan situaciones que afectan a nuestro estado emocional y personal, a nuestro rendimiento y, en consecuencia, a los resultados de la Selección y que podrían derivar en indeseables lesiones", explican.

Señalan en el comunicado que entre los motivos que les llevan a tomar esta decisión está el querer "una apuesta decidida por un proyecto profesional en el que se cuiden todos los aspectos para sacar el mejor rendimiento a un grupo de jugadoras con las que consideramos que se pueden conseguir más y mejores objetivos".

Insisten en que desean "lo mejor para la RFEF, para la Selección Femenina y para nosotras en particular, sin entrar en guerras públicas. Nunca hemos pedido el cese del seleccionador como se ha comentado. Entendemos que nuestro trabajo no es en ningún caso elegir dicho cargo, pero sí expresar de forma constructiva y honesta lo que consideramos puede mejorar el rendimiento del grupo", concluyen.