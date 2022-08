Surrealismo en Francia: Mathias Pogba desvela que su hermano Paul contrató a un brujo para lesionar a Mbappé

Mathias Pogba ha dejado al mundo del fútbol boquiabierto con su declaraciones sobre las malas artes de su hermano Paul. El también futbolista, aunque a mucho menor escala que el internacional francés, ha desvelado unas sorprendentes acciones de su familiar.

Según ha informado France Info, el jugador de la Juve recurrió a la magia para llevar a cabo a una impactante acción: lesionar a su compañero de selección Kylian Mbappé. Al menos así lo ha desvelado el propio Mathias.

A través de varios comentarios en sus redes sociales, detalló todo lo ocurrido y como su hermano se decidió a utilizar magia contra una de las grandes estrellas del mundo del fútbol.

"Kylian, ¿ahora entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son por tu bien, todo es cierto y comprobado, el 'marabú' se sabe! Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería, ¡nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti!", exclamó en su Twitter.

Hahahaha, ce que j'attendais est arrivé : mon petit frère qui commence enfin a montré son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé a parlé pour mentir à la police et qui fait sortir l'info, on pourra rien me reprocher.👇🏿https://t.co/rwnmaLtiHs — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

Sin embargo, no se quedó ahí el futbolista del ASM Belfort y lanzó un durísimo mensaje. "Paul, realmente querías callarme por completo para mentir y enviarme a prisión, lo sospeché. A diferencia de ti tengo suficiente para probar mis palabras y tus mentiras. Te lo vuelvo a decir: ¡hermano, manipular a la gente no es bueno! No se trata de dinero: me implicaste. Casi muero por tu culpa, me dejaste en el hoyo mientras huía y quieres hacerte el inocente", apuntó en un vídeo de Instagram.

Y no se queda únicamente ahí Mathias, que también ha anunciado que desvelará más información del mundo del fútbol y de Rafaela Pimienta, sucesora del imperio de Mino Raiola y persona muy relacionada con Paul Pogba.

Paul Pogba denuncia a su Mathias por extorsión

Según RMC Sports, el ahora jugador de la Juventus tuvo que declarar en la Oficina Central del Crimen Organizado. El pequeño de los Pogba apuntó que se encuentra extorsionado por una banda criminal, que le reclama 13 millones de euros.

Dicha banda estaría formada por amigos de la infancia de él y que buscarían lucrarse de los millonarios contratos que ha firmado con Manchester United o Juve durante los últimos años.