Carlos Sainz y Fernando Alonso, "con los pies en el suelo" pese a la ilusión que generan de cara a la carrera en el GP de Bélgica

Carlos Sainz y Fernando Alonso cumplieron los pronósticos en el GP de Bélgica. Los dos españoles coparon las primeras plazas en la clasificación realizada en Spa-Francorchamps, donde el de Ferrari saldrá primero y el de Alpine, desde la tercera plaza.

Pese a la euforia por lo que pueda ocurrir, ya que sus máximos rivales para lograr la victoria en el trazado belga Verstappen y Leclerc salen más allá de la decimocuarta posición, ambos se han mostrado tremendamente cautos.

Sainz, preocupado por el gap de Red Bull

El flamante piloto de Ferrari saldrá en primera posición tras ganarle la batalla a Checo Pérez y tras la sanción a Verstappen, que fue el que logró la pole. Intentará de esta manera lograr su segunda victoria en la Fórmula 1, tras la conseguida en Silverstone este mismo año.

"Con el rebufo de Charles Leclerc no he frenado como debía, pero no había más de una décima ahí, y Max (Verstappen) ha estado en ocho décimas todo el fin de semana. Creo que en carrera podemos ser más competitivos. Con el ritmo que tiene Max, cuando haya un coche de seguridad y le permita acercarse, puede remontar, no descartaría que llegara arriba. Creo que Max puede ganar mañana", relato el de Ferrari.

🗣️ @Carlossainz55: "Objetivo cumplido, había que batir a Checo en la clasificación"



"Me sorprende el gap con Verstappen"#BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/uCF8qju0lo — DAZN España (@DAZN_ES) August 27, 2022

"Batir a un Red Bull en 'cuali' no era fácil, así que: objetivo cumplido. Me deja muy sorprendido la diferencia con Verstappen, nos meten más de medio segundo por vuelta, nos deja con sabor agridulce y miramos la carrera con un poco de respeto, son más rápidos que nosotros", zanjó Sainz.

Alonso, con los pies en el suelo

Fernando Alonso fue otro de los afortunados tras aprovecharse de las sanciones a Verstappen, Ocon y Leclerc para cerrar esa tercera posición que le hace ilusionarse con cosas grandes en carrera.

"Salimos P3, estamos en posición de podio momentánea, por lo menos en los primeros metros. Muy contento de cómo ha ido y a ver si tenemos una carrera tranquila", explicaba a DAZN.

"El coche ha dio bien todo el fin de semana, no tendría por qué ir mal mañana. Tenemos rivales fuertes con Hamilton y Russell justo detrás y Verstappen que va a llegar muy rápido", recalcó.

🗣️ @alo_oficial lo tiene claro: "Con los pies en el suelo, pero intentando sumar buenos puntos"#BelgicaDAZNF1 🇧🇪 pic.twitter.com/KVWsLiGEvU — DAZN España (@DAZN_ES) August 27, 2022

"Somos conscientes de ello también, con los pies en el suelo pero intentando sumar buenos puntos", sentenció el asturiano.