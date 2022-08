Así convenció Aston Martin a Fernando Alonso para ficharle

Mike Krack, director de Aston Martin, explicó en una entrevista para la web de la escudería cómo fue la negociación con Fernando Alonso para ficharle de cara a la próxima temporada. Según sus palabras la actitud del asturiano fue siempre muy receptiva y no llega al equipo con exigencias.

"Cuando Sebastian Vettel confirmó sus planes y nos dijo que quería retirarse, nos comunicamos formalmente con Fernando más tarde al día siguiente. Unos días después, el trato estaba cerrado", explica Krack al referirse al proceso del fichaje de Alonso.

"Fernando está decidido a rendir y competir al más alto nivel y ve a Aston Martin F1 como el equipo que le permitirá hacerlo", asegura el director de la escudería. "Fernando ve el potencial del equipo, las nuevas instalaciones que estamos construyendo, la gente que estamos contratando, la inversión que se está haciendo, los pasos que está dando la marca Aston Martin... y lo ve como una oportunidad. Aston Martin F1 es la mejor oportunidad para que logre lo que ambiciona conseguir".

Además, Mike Krack deja claro que el asturiano no ha llegado pidiendo ser el piloto número uno del equipo, sino todo lo contrario. "Fernando y Lance [Stroll] tendrán el mismo estatus. Fernando no pidió nada de eso. Se ha hablado en los medios de comunicación de que le han ofrecido cosas como el estatus de número 1 y un gran salario, pero les puedo asegurar que Fernando no lo está haciendo ni por el estatus, ni por el sueldo", asegura.

Sobre si será fácil manejar a Alonso, Krack está preparado para todo. "No será fácil. Nos desafiará y presionará constantemente para obtener más, esa es la naturaleza de un verdadero campeón, pero podemos estar seguros de que sacará el máximo provecho del coche. Si queremos crecer y convertirnos en un equipo 'top', tenemos que ser capaces de manejar este tipo de personajes. Fernando es exactamente lo que necesitamos", explica.