Aaron Rodgers, quarterback de los Green Bay Packers, fue nombrado MVP de la NFL de fútbol americano por segundo año consecutivo y ahora deja para la posteridad unas polémicas declaraciones en las que habla maravillas del consumo de ayahuasca. El jugador asegura que esta droga psicodélica le ayudó a firmar su mejor temporada y además a poner en orden su cabeza, beneficiando a su salud mental.

"Para mí, uno de los principios básicos de tu salud mental es ese amor propio", comentó Rodgers en el podcast de Aubrey Marcus. "Eso es lo que la ayahuasca hizo por mí, fue ayudarme a ver cómo amarme incondicionalmente a mí mismo".

Rodgers aseguró que no habría sido capaz de entenderse como lo hace ahora si no hubiese sido con la ayuda de esta droga psicodélica. "Es sólo en ese amor propio incondicional, que entonces soy capaz de ser verdaderamente capaz de amar incondicionalmente a los demás. ¿Y qué mejor manera de trabajar en mi salud mental que tener una experiencia así?", explicó. "Me tumbé después en mi esterilla y abrí los ojos y sentí como si los abriera por primera vez".

"Realmente siento que esa experiencia me allanó el camino para tener la mejor temporada de mi carrera", aseguró la estrella de Green Bay. "El mayor regalo que puedo dar a mis compañeros de equipo, en mi opinión, es poder aparecer y ser alguien que pueda modelar el amor incondicional hacia ellos".