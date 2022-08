Garbajosa reacciona con dureza ante "la crítica fácil y populista" a la nacionalización de Lorenzo Brown

La nacionalización de Lorenzo Brown para su inclusión en la lista de convocados para el Eurobasket 2022 con la selección española de baloncesto sigue trayendo cola. Tanto que el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, ha tenido que dar su enésima explicación aprovechando su participación en un programa de Radio Marca.

"Que pierda su nacionalidad estadounidense es un símbolo enorme de compromiso. Admira mucho a la selección española y coincide en un momento de lesiones de Ricky y Alocén y de la retirada de Sergio Rodríguez", explica el presidente de la Federación.

"Lo que me molesta es la crítica fácil y populista de gente que sabe el trabajo que hay detrás y lo que me molesta es que, cuando más de 40 jugadores han debutado en estos años con la selección, se diga que por nacionalizar a un jugador en 6 años, estamos coartando la ilusión de los chavales y no es verdad, eso es una mentira como un piano de gorda", justifica Garbajosa.

"Lorenzo Browen viene a cubrir un hueco muy importante y es uno de los mejores pasadores de Europa y renunciar a él me parecería una irresponsabilidad. Tiene una ilusión emocionante por vestir la camiseta de la selección", concluye en lo referente al asunto.

En lo que tiene que ver con la competición pura y dura y centrándose en el Eurobasket 2022, Garbajosa tiene claro que no será un campeonato sencillo. "Es probablemente el reto más exigente que hemos afrontado en los últimos tiempos, pero lo vamos a luchar y a intentar como siempre ha hecho este equipo", analiza el presidente de la FEB.

"Tener a Rudy y Llull en la selección tiene un valor incalculable y estoy seguro de que volveremos de este campeonato con la cabeza alta ¿con medalla? Ya veremos. A 1 de Agosto digo que este campeonato lo voy a acabar contento porque el reto es muy exigente y a mi me ilusiona mucho porque tenemos al mejor selección del mundo", finaliza Garbajosa.