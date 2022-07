El circuito saudí de golf sigue apostando fuerte: quiere que Charles Barkley sea su analista televisivo

El circuito LIV Golf quiere seguir creciendo a gran velocidad y continúa buscando caras conocidas para llegar al mayor número posible de aficionados y marcas. La última parece ser que será el exNBA Charles Barkley, que ha escuchado una oferta para comentar y analizar los partidos del circuito saudí.

Barkley se reunió recientemente con Greg Norman, CEO de LIV Golf, y están trabajando en la incorporación del carismático analista de la NBA. 'El Gordo' tiene contrato con TNT para seguir ligado a las retransmisiones de la liga norteamericana de baloncesto por 30 millones de dólares, pero Norman intentará encontrar la forma de llevarse al exjugador.

"En un escenario perfecto me gustaría combinar la TNT y LIV", comentó Barkley en declaraciones para el New York Post. "No sé cómo algunos de los patrocinadores de Turner se lo van a tomar, y sé que habrá críticas y consecuencias", prosiguió. "Si estás en este mundo, de una forma u otra estás cobrando dinero de una causa no demasiado buena".

De momento, y para ir dejándose ver por el circuito saudí, Barkley participará en un torneo de exhibición que mezclara a golfistas profesionales y amateurs en el club Trump National de Bedminster, en New Jersey.

Barkley sería el tercer analista que cambiase de aires para formar parte del LIV Golf, después de que ya lo hicieran dos nombres propios de la NBC.