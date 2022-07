El alcalde de Philadelphia comparece con la camiseta del Real Madrid a hablar sobre los tiroteos del 4 de julio

Los tiroteos que han sacudido la celebración del 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos, han elevado la pugna política entre los que abogan por el control de la venta de armas y los que quieren mantener el actual 'statu quo'. Numerosas personalidades han salido a condenar lo ocurrido, entre los que se encuentra Jim Kenney, alcalde de Philadelphia, que ha sorprendido por el atuendo que eligió para hablar ante los medios.

Kenney, del Partido Demócrata y edil de la capital de Pensilvania desde 2016, habló sobre el tiroteo que sufrió su ciudad (y que dejó dos agentes de policía heridos) vestido con una camiseta del Real Madrid. El político mostró su indignación por lo ocurrido en los términos más duros.

"Es una locura. Somos el país más armado en la historia mundial y somos uno de los menos seguros. Entonces, hasta que los estadounidenses decidan que quieren renunciar a las armas y renunciar a la oportunidad de obtener armas, vamos a tener este problema", relató.

Os dejo el vídeo completo, por si no lo habíais visto.

Es fantástico, me declaro fan de este señor😍 pic.twitter.com/ubqGv7qErw — Mónica Marful (@MonicaMarful) July 5, 2022

Cuestionado por la equipación madridista elegida, Kenney explicó que ha estado en la capital de España y disfrutó de la ciudad. "Madrid es genial, estuve allí hace poco y se puede andar por la calle sin peligro a la 1 de la madrugada y...", estaba explicando, justo antes de que le cortaran para preguntarle sobre si le preocupa la seguridad en el Mundial de fútbol de 2026: Philadelphia es una de las sedes.

"Estoy preocupado todos los días. No hay un evento o un día en el que no me acueste boca arriba por la noche, mire el techo y me preocupe por cosas. Así que todo lo que hemos tenido en la ciudad durante los últimos siete años, me preocupa", admitió. "No disfruté la Convención Nacional Demócrata. No disfruté el Draft de la NFL. Estoy esperando que suceda algo malo todo el tiempo. Seré feliz cuando no esté aquí, cuando no sea alcalde y pueda disfrutar de algunas cosas", explicó.