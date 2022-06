La FINA prohíbe a Anita Álvarez disputar la final de sincronizada tras su desmayo

Anita Álvarez no podrá disputar la final de natación sincronizada tras su desvanecimiento en la piscina, así se lo habría comunicado la FINA al equipo estadounidense. Según avanzan 'El País' y 'AS', la nadadora no disputará junto a sus compañeras la final por equipos de ejercicio libre para la cual se había clasificado Estados Unidos.

La terrible situación vivida durante el Mundial de Budapest ha terminado con la peor decisión posible para la estadounidense, que se pierde una de las grandes citas del torneo.

A partir de las 16:00, sus compañeras disputarán la gran final. Tras la decisión de última hora de la Federación Internacional de Natación, Álvarez se mantendrá apartada de realizar cualquier ejercicio.

"Y cuando sentí que por fin podía permitirme relajarme fue cuando todo se volvió negro. No recuerdo nada más", fueron las palabras de la nadadora tras su desvanecimiento, dando a lugar a una de las imágenes del año que no acabó en tragedia tras la rápida acción de Andrea Fuentes, su entrenadora.