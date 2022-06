Martínez Almeida explica la polémica de la bufanda del Real Madrid en la Cibeles

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, atendió a los micrófonos de El Chiringuito antes del acto de celebración del título de la liga ACB conseguido por el Real Madrid y zanjó dos polémicas suscitadas tras la consecución del título de Champions League del conjunto blanco.

Por un lado hubo mucha polémica debido a sus palabras en forma de dardo hacia el portero Thibaut Courtois, mientras que por otro también se habló mucho del poco tiempo que duró la bufanda del Real Madrid que Marcelo puso sobre la cabeza de la diosa Cibeles, que fue retirada una vez dada por concluida la celebración.

"Sabía que me lo ibais a preguntar... ¿Vosotros creéis de verdad que el alcalde de Madrid sabe cuándo se pone y cuándo se quita la bufanda? Ni en Cibeles ni en Neptuno el año pasado", explicó el alcalde. "Como sabía que me ibais a coger, pregunté. Y me dijeron que la bufanda en Cibeles va en función de que hay que montar y desmontar la pasarela. En el momento que se desmonta la pasarela se tiene que quitar ya la bufanda para no tener que volver a meter una máquina. Son cosas de técnicos".

"Y dije, ya pero es que en Neptuno me dicen que estuvo toda la noche", continuó Martínez Almeida. "Y entonces me dijeron que sí porque como el el equipo no fue a la fuente porque todavía estábamos en pandemia, no sé si era la cuarta o la quinta ola y el equipo decidió que no iba a la fuente, como homenaje se decidió [dejarla], y no participé en esa ola, lo puedo garantizar".

Una vez resuelta la incógnita de la bufanda, la siguiente pregunta a la que se enfrentó Martínez Almeida es a si había hecho ya las paces con el portero del Real Madrid tras su dardo en el Ayuntamiento. "Courtois y yo sí porque estamos en el mismo lado de la historia, con lo cual hemos hecho las paces y no hay ningún problema", aseguró el alcalde.