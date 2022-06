Busquets estalla contra Laporta y le pide que hablen "cara a cara" y no por la prensa

Sergio Busquets, capitán del Barcelona, pidió a su presidente Joan Laporta que hable "cara a cara" con los capitanes, visiblemente molesto por las noticias que se entera a través de los medios de comunicación, y aseguró que a él nadie le ha trasladado que tenga que hacer una rebaja de su sueldo del 50%.

"No nos han propuesto nada y no sabemos nada más que lo que escuchamos por periodistas. No me molesta nada, es parte del juego, pero creo que no es la mejor decisión hacerlo a través de la prensa, mejor siempre directo y en un cara a cara", dijo de forma directa en un mensaje hacia su club.

"Yo siempre estoy dispuesto a ayudar y a encontrar la mejor situación para todo, no solo a nivel económico, para cualquier tipo de problema", añadió tras pedir una reunión en la que se hablen las cosas y dejar de enterarse en publicaciones en los medios de comunicación.

Busquets recordó lo ejemplar que ha sido en toda su carrera en el Barcelona y pidió respeto. "Siempre he sido así, he salido del fútbol base del Barcelona, llevo muchos partidos, he dado la cara siempre, he estado bien siempre y no soy ningún problema, ni mucho menos".

"Ahora estoy centrado en la selección, se están diciendo muchas cosas pero no ha pasado ni una cosa ni otra (renovación o recorte de sueldo). Estoy tranquilo, cuando acabe la temporada con estos partidos y vuelva de vacaciones no sé lo que me dirán. Me gustaría que me lo dijeran a mí y no enterarme por otros lados, pero siempre estoy dispuesto a ayudar y dar el máximo de mí", sentenció.