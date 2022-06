Diego Costa atiza al Atlético y mete el dedo en la llaga comparándolo con el Real Madrid

En una entrevista en el canal de YouTube de Pinhado, Diego Costa no tuvo precisamente buenas palabras para el Atlético de Madrid. El delantero, que pasó dos etapas en el club rojiblanco, criticó algunos aspectos de su exequipo y lo comparó con el Atlético Mineiro, su último conjunto. Además miró hacia el eterno rival para poner ejemplos de cómo se deben hacer las cosas.

"Lo del Atlético de Madrid tampoco es un nivel europeo. Es todo mentira. Ahí [en el Atlético Mineiro], en cuanto a estructura, calidad que le da al jugador, comida... Eso es top, al 100%. En el Atlético de Madrid no tienen. ¿Nivel europeo? No, no te voy a mentir. El vestuario del entrenamiento era una mierda y la academia también está muerta", explicó Costa.

En lo que se refiere a clubes que hacen bien las cosas, Diego Costa señaló al Flamengo como un equipo en el que le gustaría jugar antes de colgar las botas. "Cualquier jugador querría jugar allí. Es normal. En Flamengo, cuando al equipo le va bien, todo favorece. Es como el Real Madrid. En caso de duda, ve a Flamengo", comentó el hispano-brasileño. "Al jugador le gusta la afición, la pasión y sentirse importante. El Flamengo lo consigue. En términos de tamaño, el Flamengo es el club más grande de Brasil".

Además de tratar temas puramente futbolísticos, Costa aprovechó también para sacar a relucir su cara más cómica y contó algunas anécdotas de su paso por el Atlético Mineiro, con su compañero Hulk como protagonista de una ellas. "Era y es la gran estrella del equipo. Cuando llegué fue el primero en llamarme, hablando de dormir en la misma habitación y le dije, 'Hulk, eres tentador con ese culo ahí'. Fuimos muy amigos. Es surrealista", recordó.

También relató sus argucias para poner nervioso a un Kanté que no era tan extrovertido como él. "Intentaba abrazar a Kanté en broma desnudo. Es tímido. Me desnudaba en la ducha y decía, '¡Kanté, dame un abrazo!' y el muy serio me decía, 'No, no, Diego'. Ni se quitaba la ropa interior para ducharse", contó en tono jocoso.