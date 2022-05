Eto'o se desentiende de su exmujer y su hija: "Por mí como si se mueren las dos"

La polémica vuelve a rodear a Samuel Eto'o. Ha salido a la luz que el exfutbolista hace tiempo que no paga la manutención a su exmujer Adileusa do Rosario y su hija Erika Eto'o do Rosario. Una situación que el camerunés empeoró todavía más cuando comentó a un conocido que no tiene ningún apego hacia ellas y que para él es como si estuvieran muertas.

Erika Eto'o do Rosario conoció hace cuatro años que era hija del exfutbolista y consiguió el reconocimiento legal del mismo, pero ahora mismo se encuentra envuelta en un pleito legal con él.

La hija y la exmujer de Eto'o le reclaman 1.400 euros mensuales, que es la cantidad supuestamente acordada por ambas partes para la manutención. Según las afectadas, la cantidad total que el exfutbolista debería abonar asciende hasta aproximadamente los 40.000 euros.

La exmujer ha hecho unas declaraciones a La Vanguardia en las que asegura que la cantidad que le reclaman a Eto'o iría destinada en su totalidad a su hija, manteniéndose alejada de cualquier tipo de interés económico personal por su parte.

"Nunca le ha dado nada. A la niña no le ha dado ni un Chupa-Chups desde el día en que nació. Absolutamente nada ni con decisión judicial. Ha crecido sin su padre y siente mucha pena porque ni siquiera le ha dado la oportunidad de conocerlo", declaró Adileusa do Rosario.

Esta situación no es nueva alrededor de Samuel Eto'o, que en 2004 ya se enfrentó a otra demanda de paternidad. En aquel momento, la denunciante fue Anna Barranca, quien le denunció por haber mantenido una relación con él durante varios meses, producto de la cual la joven se quedó embarazada.

Años después, en 2018, María Ángeles Pineda, madre de otro hijo de Eto'o, le pidió la cantidad de 16.400 euros correspondientes a una pensión alimenticia impagada.