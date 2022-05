Messi insiste en que el Balón de Oro debería ser para Benzema y Neymar lleva la contraria

Todas las miradas apuntan a Karim Benzema como próximo Balón de Oro. El francés ha sido el líder natural del Real Madrid en el césped y son muchos los que le señalan como el merecido ganador del galardón. Muchos, pero no todos, ya que Neymar se ha desmarcado de la opinión popular y ha metido en el debate a su compatriota Vinícius.

El brasileño del PSG concedió una entrevista muy personal al canal TNT Sports Brasil y no dudó en poner la etiqueta de mejor futbolista del mundo a Vinícius. "¿El mejor del mundo? Vinicius Jr", comentó sin titubear.

"MELHOR DO MUNDO? VINI JR.!" O @neymarjr sabia o que ia acontecer hoje! Só não podia falar! 😂 Nosso craque "meteu essa" em exclusiva para a @isabelapagliari! #CasaDaChampions #ChampionsNaHBOMax pic.twitter.com/wa2VoYwWNV — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) May 28, 2022

Una opinión que no comparte la mayoría, incluido un Messi que se rinde ante la gran temporada de Benzema con el Real Madrid. "Yo creo que no hay dudas. Está clarísimo que Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions League, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año", comentó el argentino en unas declaraciones para TyC Sports.

Messi tuvo también algunas palabras para el Real Madrid por la consecución de la Decimocuarta en su victoria sobre el Liverpool en la final de la Champions League. "[La eliminación contra el Real Madrid] nos mató. A mí, a todo el vestuario y a todo París porque teníamos una ilusión bárbara en esa competición. Por cómo fue el partido, el resultado fue un golpe", explicó el argentino.

"Sé lo que es el Real Madrid, lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca. Sabía que podía llegar a pasar eso porque ellos de la nada te hacen un gol y te cambian automáticamente el partido. También sabía que en ese campo los primeros 15 o 20 minutos se te vienen encima, si pasas eso cambia el partido", concluyó Messi.