Mazazo para Marc Márquez: vuelve a operarse y se pierde el resto de la temporada

Marc Márquez dice adiós a lo que resta de temporada de MotoGP. El piloto español pasará por el quirófano la próxima semana, en lo que será la cuarta vez que se somete a una operación en su brazo derecho.

La caída sufrida en las rondas clasificatorias del GP de Italia ha sido la gota que ha colmado el vaso en la progresión de Márquez a lo largo de la presente campaña. "He sentido limitaciones, pero aún así no he tirado la toalla. Me he dado cuenta que esta temporada no estoy disfrutando. Estoy sufriendo mucho", comentó el piloto ante los medios tras anunciar que volverá a operarse.

🔊 "He sentido limitaciones, pero aún así no he tirado la toalla. Me he dado cuenta que esta temporada no estoy disfrutando. Estoy sufriendo mucho".@marcmarquez93 habla tras anunciar que volverá a ser operado del brazo #ItalianGP 🇮🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/shCGuFaUiv — DAZN España (@DAZN_ES) May 28, 2022

Este tipo de intervenciones quirúrgicas llevan un proceso de recuperación de alrededor de cinco meses, por lo que Marc Márquez debería pensar ya en la próxima temporada y llegar al 100% a 2023.

Todo este calvario comenzó en 2020, cuando Márquez se partió el brazo en el primer GP de la temporada, en Jerez. El piloto sufrió una caída en la que se rompió el húmero derecho y no corrió más esa campaña tras operarse en tres ocasiones y estar nueve meses en el dique seco.

El retorno de Márquez se produjo en la tercera carrera de 2021, en el GP de Portugal, pero desde entonces no ha encontrado la forma de volver a ser el mismo piloto de antes. Lastrado por las molestias físicas y trabado por nuevas lesiones, Marc poner punto y final a esta temporada y buscar la forma de recuperarse completamente al no estar en condiciones de competir por el título.

La operación se llevará a cabo en Estados Unidos

Honda emitió un comunicado oficial explicando la situación de Marc Márquez y anunciado que el piloto se someterá a la operación en Estados Unidos.

"Márquez ha padecido limitaciones en los últimos meses que le han impedido rendir al máximo nivel. Es por ello que volverá a pasar por el quirófano 18 meses después de la última intervención. El piloto del equipo Repsol Honda, tras consultar con otros especialistas al no sentir una mejora significativa en los últimos meses, ha considerado junto a su equipo médico la opción de una nueva operación", comenzaba el comunicado.

"El seis veces Campeón del Mundo de MotoGP viajará el próxima martes 31 de mayo a Estados Unidos, donde se operará bajo la dirección del Doctor Joaquin Sánchez Sotelo. Una vez se haya completado el postoperatorio, regresará a España para comenzar la rehabilitación. Los doctores estimarán el periodo de recuperación tras la intervención", concluía el equipo.

Una intervención simple, pero necesaria

El Dr. Sánchez Sotelo informó sobre el tipo de operación que llevará a cabo. "La cirugía consistirá en la extracción del material de ostesíntesis de su hombro asociada a una osteotomía humeral para incrementar el movimiento de rotación externa del brazo y mantener la estabilidad del hombro", explicó el médico.

"Sigo teniendo limitaciones importante el mi húmero"

Marc Márquez se sinceró también en el mismo comunicado oficial de su equipo. "Desafortunadamente tengo que hacer un parón en esta temporada 2022 que me mantendrá alejado de la competición durante un tiempo. Después de todos estos meses y de un intenso trabajo con mi nuevo equipo médico en Madrid, mi estado físico ha mejorado, pero a pesar de haber reducido las molestias y el dolor de mi brazo derecho para afrontar los Grandes Premios, sigo teniendo limitaciones importantes en mi húmero que no me permite pilotar la moto de una forma adecuada para conseguir los objetivos que siempre me he marcado", explicó el piloto.